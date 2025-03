Siena, luci e ombre sulla vertenza Beko. Si lavora al piano di reindustrializzazione

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Giornata di importanti sviluppi in ordine alla vertenza Beko a Siena.

La sindaca Nicoletta Fabio ha incontrato all’interno del proprio ufficio in Palazzo Pubblico i rappresentanti di Beko Europe e dell’advisor Sernet Spa per fare il punto della situazione sullo stabilimento di viale Toselli a Siena.

Durante il colloquio, che ha visto la partecipazione del vicesindaco di Siena Michele Capitani, oltre che della sindaca, del direttore delle relazioni esterne di Beko Europe Italia Maurizio David Sberna, del responsabile relazioni industriali e risorse umane di Beko Europe Jacopo Vetrò e di Lorenzo Buzzetti di Sernet Spa, Nicoletta Fabio ha ribadito le necessità dei 299 lavoratori di Beko interessati dalla vicenda, rappresentando le difficoltà del caso e l’esigenza da parte dell’amministrazione di tutelare l’area industriale in viale Toselli.

Advisor e azienda hanno assicurato il proprio impegno in collaborazione con le istituzioni e il governo, mentre il Comune di Siena ha confermato costante interlocuzione e continua attenzione per trovare una soluzione a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, nonché dello storico sito senese.

David Sberna in mattinata aveva incontrato i lavoratori davanti ai cancelli dell’azienda dove ha rassicurato un orizzonte che arriva almeno al 31 dicembre 2027.

Il direttore delle relazioni esterne per l’Europa della multinazionale turca spiega in un pronto accordo di reindustrializzazione, ma chiede pazienza: “Dateci lo spazio di negoziazione – ha spiegato – le vostre rivendicazioni le abbiamo ben chiare, lo dico a voi come l’ho detto ai colleghi a Comunanza e a Cassinetta: la situazione non è una passeggiata”.