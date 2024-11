Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Chiusura Beko, Provincia di Siena convoca tavolo istituzionale.

Chiusura Beko, Agnese Carletti, presidente Provincia di Siena, ha convocato lunedì 25 novembre nella sala del Consiglio del Palazzo del Governo della Provincia di Siena il tavolo di coordinamento istituzionale sulla Beko Europa. La convocazione, annunciata dalla Presidente Agnese Carletti, è stata decisa a seguito della comunicazione da parte dell’azienda, della chiusura dello stabilimento di Siena entro il 31 dicembre 2025.

Sono circa duemila esuberi annunciati da Beko, di cui 299 a Siena.

In questi giorni la manifestazione che ha visto con i lavoratori la sindaca Nicoletta Fabio.

E il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ai cancelli dello stabilimento.

Al tavolo sono stati convocati dalla presidente Carletti tutti i sindaci dei Comuni della provincia, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore alle attività produttive della Regione Toscana Leonardo Marras, il consigliere delegato della Regione Toscana Valerio Fabiani. I parlamentari di riferimento per il territorio Francesco Michelotti, Silvio Franceschelli, Tiziana Nisini, il presidente della Camera di Commercio di Siena e Arezzo Massimo Guasconi, il presidente Associazione Industriali Toscana Sud Fabrizio Landi e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil.