SIENA – Chiusura Beko a Siena, Giani: “Questa non è un’azienda. Questa è la Toscana”

Chiusura Beko a Siena, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana ai cancelli dello stabilimento per incontrare i 299 lavoratori e lavoratrici della Beko di Siena (ex Whirlpool) riuniti in presidio davanti ai cancelli della fabbrica. Dopo che il gruppo Arcelik (proprietario di Beko) ha comunicato al tavolo del Mimit la chiusura nel giro di pochi mesi di due stabilimenti in Italia e un piano di esuberi che riguarda quasi 2mila persone.

Giani insieme a parlamentari, sindaci e amministratori del territorio.

“Qui inizia una lotta che ci coinvolge tutti. Questa non è un’azienda, questa è la Toscana”.

Giani: “La chiusura sarebbe un oltraggio a tutto il territorio regionale, e prende avvio una battaglia esemplificativa della Toscana del lavoro e dell’industria. Non si può liquidare un’esperienza di questo genere e per noi quella della Beko è una vertenza simbolo del modo con cui la Toscana vuole affrontare un momento cruciale per il nostro futuro industriale”, ha detto Giani annunciando la sua partecipazione al corteo nel centro di Siena organizzato per lunedì prossimo.

Giani, sollecitato dai lavoratori, ha assicurato che chiederà chiarimenti con una lettera al ministro Urso sul verbale sul ricorso alla golden power da parte del Governo, e che la Regione ricostruirà tutta la vicenda che ha portato all’annuncio di alcuni giorni fa. “Occorre mettere in luce per bene ciò che è successo, se vi sono delle responsabilità e delle superficialità”. In particolare Giani ha fatto riferimento ai lunghi mesi che ci sono voluti per i controlli Antitrust e, di converso, alla rapidità con cui Arcelik è giunta all’annuncio della chiusura. “Non possiamo far pensare che chi viene in Toscana acquista uno stabilimento per conquistare quote di mercato e poi se ne disfa come e quando vuole per ragioni opportunistiche di mercato”.