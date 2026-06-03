Fiamma Cardini nuova assessora alla sicurezza nella giunta di Siena

SIENA – La sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha annunciato la nomina di Fiamma Cardini come nuovo assessore della giunta comunale. A Cardini saranno affidate le deleghe alla sicurezza e prevenzione di prossimità, polizia locale, protezione civile, mobilità, trasporti e formazione del personale.

La nomina arriva in una fase considerata strategica per l’amministrazione comunale, “con l’obiettivo di rafforzare l’azione di governo su alcuni dei temi più rilevanti per la qualità della vita dei cittadini e per l’efficienza dei servizi pubblici.”

Fiamma Cardini, avvocato civilista, ex membro della deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi, priore della contrada dell’Aquila dal 2013 al 2018, porta in dote un’esperienza maturata in ambito giuridico e istituzionale, oltre a una consolidata conoscenza del territorio e delle dinamiche amministrative.

Con il nuovo incarico, l’amministrazione punta a dare ulteriore impulso al presidio della sicurezza urbana, al rafforzamento della polizia locale, alla capacità di intervento della Protezione Civile e al miglioramento della mobilità cittadina. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore attenzione all’ascolto dei quartieri e alla valorizzazione della struttura comunale attraverso percorsi di formazione del personale.

“Ho scelto Fiamma Cardini – ha dichiarato la sindaca di Siena Nicoletta Fabio – perché Siena ha bisogno, oggi più che mai, di un presidio forte sui temi della sicurezza, della mobilità, della protezione civile, del rapporto diretto con i quartieri e della crescita della nostra macchina comunale. Sono certa che saprà interpretare questo incarico con equilibrio, autorevolezza, capacità di ascolto e spirito di servizio. La scelta si basa su un rapporto di piena fiducia personale e istituzionale. Fiamma Cardini presenta un profilo pubblico caratterizzato da esperienza giuridica e istituzionale, familiarità con il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e riconosciuto radicamento nel tessuto cittadino”.

Con il completamento della squadra di governo, la giunta entra ora nella fase centrale del mandato amministrativo. “È ora necessario – ha concluso il Sindaco Fabio – accelerare sull’attuazione del programma, consolidare i molti risultati già avviati e proseguire con un’azione amministrativa sempre più incisiva e capace di dare alla città le risposte necessarie”.