Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Morte David Rossi, commissione: “Verifichiamo eventuali connessioni con ‘ndrangheta'”.

Morte David Rossi, capo comunicazione di Monte dei Paschi precipitato da un ufficio di Palazzo Salimbeni a Siena il 6 marzo 2013. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi presieduta da Gianluca Vinci, FdI, ha annunciato di voler approfondire eventuali connessioni della vicenda con la criminalità organizzata, in particolare, su “presenze della ‘ndrangheta o di ‘ndranghetisti” intorno allo stesso contesto.

Vinci: “Non abbiamo una pista. Vogliamo chiarire i fatti e un aspetto che si è sempre detto, ma non è mai stato affrontato in concreto è la presenza di personaggi vicini alle ‘ndrine”.

Commissione d’inchiesta composta dai deputati toscani Emiliano Fossi, Pd, e Chiara Tenerini, Forza Italia.

Come si legge nel resoconto della commissione, venerdì 8 novembre una delegazione

della Commissione si recherà in missione per effettuare un colloquio informale in

carcere con il detenuto William Renan Vilanova Correa.

Vinci: “O che sia suicidio o un caso di omicidio fare questo accertamento sulla criminalità organizzata chiarisce che se c’è la presenza di ‘ndranghetisti nelle vicinanze, la tensione intorno è superiore a quello che è nella normalità delle cose. Tali approfondimenti possono contribuire, se non al caso Rossi, a svelare o risolvere altri reati”.

Nella scorsa legislatura era stata istituita una prima commissione parlamentare d’inchiesta, presieduta da Pierantonio Zanettin, FI.