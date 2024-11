Getting your Trinity Audio player ready...

Unione Comuni Valdichiana Senese: Zacchei presidente

Unione Comuni Valdichiana Senese, Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga, è il nuovo presidente.

Zacchei subentra ad Agnese Carletti, sindaca San Casciano dei Bagni, che ha rimesso il mandato da presidente a pochi giorni dalla sua elezione a presidente della Provincia di Siena.

La giunta dell’Unione dei Comuni, composta dai sindaci dei dieci Comuni della Valdichiana Senese Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena e Trequanda, oltre che Sinalunga, ha individuato, all’unanimità, in Edo Zacchei il nuovo presidente.

Agnese Carletti: “Ringrazio i sindaci della Valdichiana per la fiducia che mi hanno dato durante il mio mandato e per aver creduto insieme a me ad un’idea di sviluppo organico dell’intero territorio. Lavorare insieme, ottemperando le esigenze spesso differenti di dieci comunità, non è facile ma è di certo l’unica via per affrontare questioni di cruciale importanza per la crescita dell’area. Esempi ne sono la corsa a Capitale Italiana della Cultura, la gestione dei circa 20 mln di euro per il progetto aree interne, la sfida del Piano Strutturale Intercomunale. A Edo faccio le mie congratulazioni con la certezza che sarà un ottimo presidente”.

Edo Zacchei: “Ringrazio la collega Agnese Carletti per il lavoro svolto fin qua nel ruolo di Presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e ringrazio anche i colleghi per la fiducia accordatami. Consapevole che assumere la presidenza è un motivo di orgoglio e di responsabilità che mi spinge a continuare il lavoro fatto, sono già al lavoro per consolidare l’istituzione e renderla sempre più efficiente e competitiva nei confronti dei Comuni e della valorizzazione del contesto territoriale. L’Unione dei Comuni rappresenta un elevato ambito di confronto e di elaborazione politico-amministrativa che va oltre i singoli confini comunali e accorcia le distanze amministrative/culturali di un territorio che fino a qualche anno fa era impensabile metterlo a confronto per elaborare progetti comuni”.

Poi Zacchei: “L’esperienza del piano strutturale intercomunale che ci accingiamo a portare in approvazione rappresenta la maturata volontà politica di voler guardare questa parte di Toscana in un’ottica più ampia, una visione che ci rende chiaramente più competitivi nelle programmazioni e gestioni future. Tanti progetti che sono ormai consolidate esperienze in fatto di confronto e di risultati ottenuti, a partire dal grande lavoro svolto sulla candidatura a Capitale della Cultura che ci ha consegnato un dossier da non disperdere, ai temi sulle progettualità legati al percorso delle aree interne su cui dobbiamo focalizzarsi nei prossimi mesi. Un ragionamento puntuale lo faremo sulla necessità di programmare, in una visione strategica, il futuro dell’Unione dei Comuni, anche e soprattutto, con una attenta valutazione al tema della dotazione organica. La vicina inaugurazione, e utilizzo, della nuova sede sarà da stimolo a un rilancio complessivo del lavoro che l’Unione quotidianamente fa a servizio delle nostre comunità”.