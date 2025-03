Strade Bianche 2025, Siena in festa. Pogacar sullo sterrato per il tris in piazza del Campo

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Strade Bianche 2025 al via sabato 8 marzo a Siena.

Una città in festa per la prima corsa Uci WorldTour italiana dell’anno vera e propria parata di campioni.

Con il campione del mondo Tadej Pogacar pronto sullo sterrato di Strade Bianche per puntare al tris in piazza del Campo della classica del Nord più a Sud d’Europa, già vinta. Per eguagliare Fabian Cancellara guadagnandosi il diritto all’intitolazione di un cippo in uno dei settori.

Tra i protagonisti al via anche Pidcock, vincitore nel 2023, Michal Kwiatkowski, Marc Hirschi (Tudor), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), 2° nel 2023, che potrà contare anche sul talento di Romain Grégoire, già vincente quest’anno, e David Gaudu, e poi Pello Bilbao e Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Ben Healy e Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Mathias Vacek (Lidl-Trek), Attila Valter e Ben Tulett (Visma | Lease a Bike).

La XDS Astana, che ha cominciato il 2025 a suon di vittorie e piazzamenti, si affida agli italiani, con Christian Scaroni, mentre il campione italiano Alberto Bettiol e Diego Ulissi hanno il vantaggio di correre non lontano da casa. Davide De Pretto, Filippo Zana, (Jayco AlUla), protagonista lo scorso anno, Andrea Bagioli (Lidl Trek), Davide Formolo (Movistar), ultimo azzurro ad andare a podio nel 2020, e Francesco Busatto (Intermarché-Wanty). E ancora, al via Magnus Cort Nielsen, Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Roger Adrià (Red Bull-Bora-hansgrohe), Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), Dylan Teuns e Alex Aranburu (Cofidis), Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale), Lennert Van Eetvelt (Lotto) e il 35enne esordiente in questa corsa Mikel Landa (Soudal-QuickStep).

Tra le protagoniste della Strade Bianche Women Elite ci sono Elisa Longo Borghini e Demi Vollering, vincitrici rispettivamente nel 2017 e nel 2023. Con Elizabeth Deignan, Anna Van der Breggen, la vincitrice del Tour de France Femmes 2024 Katarzyna Niewiadoma, Ashleigh Moolman-Pasio, Mavi Garcia e Cecilie Uttrup Ludwig, tutte già salite sul podio nel recente passato. La campionessa europea Lorena Wiebes, la campionessa mondiale di ciclocross Fem Van Empel, e Pauline Ferrand-Prévot, che torna alla Strade Bianche Women Elite per la prima volta dal 2018.

Mentre per quanto concerne la Gran fondo riservata agli amatori record con 6.500 iscritti.

Villaggio all’interno della Fortezza Medicea.

Intanto all’Università di Siena, rettore Roberto Di Pietra, i campioni del ciclismo Alessandra Cappellotto, Moreno Moser, Dalia Muccioli e Vincenzo Nibali hanno parlato delle differenze di genere nello sport: ‘Sfide di polvere e parità: il ciclismo che cambia’.

Una città in festa dunque, come illustra Lorenzo Loré, assessore sport Comune di Siena. Loré: “Una grande festa sportiva e non solo per Siena e per tutto il territorio. Dal punto di vista delle pr esenze in città, con accompagnatori, tifosi, appassionati e sportivi che già da qualche giorno sono arrivati per goder e sia dell’evento, sia delle bellezze artistiche e delle eccel lenze enogastronomiche. Quest’anno, inoltre, Strade B ian che farà da apripista alla tappa del Giro d’Italia di dome nica 18 maggio, altro evento di grande rilevanza sul quale stiamo la vorando e per il quale ci saranno pr esto novità”.

Strade Bianche ha un protocollo d’intesa sottoscritto dai Comuni di Siena, Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Montalcino, Monteroni d’Arbia, Murlo, Pienza, San Quirico d’Orcia e Sovicille, incentrato sull’organizzazione e lo svolgimento della kermesse negli anni 2025 e 2026. Obiettivo “Perseguire politiche finalizzate alla promozione e valorizzazione dei rispettivi territori di competenza in chiave turistica ed economica, con il giusto rispetto delle tematiche ambientali delle attività sportive”.

Loré: “Un accordo importante e fin qui mai sottoscritto, per questo ringrazio le amministrazioni che si sono messe a disposizione: l’intento comune è quello di valorizzare ulteriormente tutto il territorio attraversato sia dalla manifestazione professionistica che dalla ‘Gran fondo’ per amatori del giorno successivo. Il Comune di Siena rimane capofila, ma puntiamo a coinvolgere maggiormente tutte le amministrazioni per questa vetrina di primissimo piano anche in chiave turistica. I numeri delle scorse edizioni, peraltro in costante aumento, dimostrano la validità di questa manifestazione, ormai diventata di livello mondiale e di grande valore, non solo sportivo”.