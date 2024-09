Getting your Trinity Audio player ready...

Aggressioni personale tpl: sciopero bus e tram in Toscana.

Aggressioni personale tpl, sciopero di quattro ore giovedì 5 settembre dei lavoratori del trasporto pubblico locale in Toscana. A proclamarlo i sindacati regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal “a seguito delle molteplici aggressioni ed episodi di violenza avvenuti negli ultimi mesi nei confronti del personale del tpl.

Presidio davanti alla prefettura di Firenze dalle ore 10.30 alle 12.00.

Si fermano bus e tramvia in Toscana dunque quattro ore.

Ed è annunciato un secondo sciopero di bus e tramvia in Toscana, otto ore di stop lunedì 9 settembre, questo per il rinnovo del contratto di lavoro. Dalle 14.30 alle 22.30, annuncia Autolinee Toscane.

A partire dalle ore 9.30 del 9 settembre, annuncia Gest per la tramvia.

Dunque giovedì 5 settembre, rende noto Autolinee Toscane, i bus At potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana

Il servizio non sarà garantito dalle ore 18.00 alle 22:00.

Per quanto riguarda la tramvia a Firenze, informa Gest, “Le corse non saranno garantite dalle ore 21.00 al termine del servizio”.

Marco Simiani, deputato Pd: “Pieno sostegno allo sciopero indetto dalle associazioni sindacali della mobilità in Toscana contro i ripetuti episodi di violenza che hanno colpito i conducenti di autobus e tram e che stanno mettendo a serio rischio l’incolumità dei lavoratori”.

“Si stanno susseguendo in maniera impressionante le aggressioni verso i dipendenti del Tpl: ben 13 negli ultimi mesi e soltanto 6 ad agosto. Le politiche del Governo Meloni in materia di sicurezza, tanto sbandierare dalla destra, si sono rivelate soltanto misure inutili e controproducenti. Quello del trasporto pubblico locale è un settore completamente abbandonato dalla maggioranza: tagli alle risorse per la mobilità, mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale a cui si aggiungono ora continui episodi di violenza al personale”.

La nota delle segreterie regionali dei sindacati della Toscana:

“A seguito delle molteplici aggressioni ed episodi di violenza avvenuti negli ultimi mesi nei confronti dei lavoratori del trasporto pubblico locale, l’ultimo dei quali in ordine cronologico avvenuto in data 30 agosto 2024, FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASP. FAISA-CISAL regionali proclamano una azione di sciopero immediata (bus urbani-extraurbani e tramvia) di 4 ore il giorno 5 settembre 2024 dalle 18 alle 22, per sensibilizzare istituzioni, aziende, politica e cittadini.

L’obiettivo è quello di fare emergere il livello di pericolosità che gli addetti del settore tpl vivono ormai costantemente durante l’espletamento del servizio che, vogliamo ricordare, assicura il diritto fondamentale alla mobilità delle persone.

Il mezzo di trasporto, non può essere terra franca per nessuno”.

Poi: “Occorre mettere in atto le misure di sistema più volte indicate nei vari tavoli per la concreta garanzia di utenti e addetti:

– cabina guida chiusa e non accessibile dall’esterno

– sistemi audio visivi di registrazione a bordo attivabili dall’autista

– sistema attivazione emergenza e richiesta di intervento delle forze dell’ordine

– forme di presidio e vigilanza attiva sulle linee più pericolose negli orari notturni e nei punti di cambio

– previsione di protocolli specifici volti alla sicurezza progettati tra gestore del servizio, enti locali e forze di polizia.

Gli episodi sempre più gravi di aggressioni devono essere fermati.

Il settore del TPL necessita di risorse aggiuntive senza le quali le aziende da sole non bastano a garantire la sicurezza dei propri addetti”.

Personale viaggiante • Dalle ore 14:30 alle ore 22:30

Personale impiegatizio ed operai • Intero turno di lavoro

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero di 24 ore proclamata da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna per il giorno 25/02/2022, era stata pari a 65,92%.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.