Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta arancione in Toscana: previste ancora piogge abbondanti. Evacuazioni.

Allerta arancione in Toscana in vigore tutta la giornata di venerdì 25 ottobre. Con scuole chiuse in molti Comuni.

A Campiglia Marittima, alluvionata pochi giorni fa, nella serata di giovedì 24 ottobre la sindaca Alberta Ticciati ha ordinato l’evacuazione di famiglie nelle aree a rischio esondazione del fiume Cornia: “Sono tutte al sicuro le persone residenti nelle aree a rischio esondazione del fiume Cornia. In totale sono evacuate 174 persone, 86 nella giornata di ieri e 88 questo pomeriggio. Di queste una è alloggiata in un una struttura ricettiva, e 3 persone fragili con l’aiuto della Società della salute e l’Asl sono state trasferire dalle loro abitazioni in strutture socio sanitarie attrezzate. A tutte le persone è stato raccomandato di non sostare in locali interrati o seminterrati, salire ai piani più alti degli edifici, in caso di solo piano terreno chiedere ospitalità a parenti, amici, vicini o, in caso di necessità, al COC Comunale in largo della fiera 5, Venturina Terme tel. 0565839332 aperto h24″.

Il punto di Eugenio Giani venerdì 25 ottobre mattina: “Nelle prossime ore previste piogge abbondanti in particolare lungo la costa grossetana e successivamente sulla costa centro-settentrionale, rovesci sparsi sul resto della Toscana.

È importante restare aggiornati e prestare attenzione. Situazione fiumi al momento

Cecina: transitato il colmo di piena alla foce senza criticità

Elsa: transitato il colmo di piena a Castelfiorentino, in arrivo a San Miniato senza criticità

Era: transitato il colmo a Capannoli

Cornia: nessuna criticità

Albegna: nessuna criticità. Ombrone grossetano: nessuna criticità

Nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno.Ringrazio tutte le donne e uomini del sistema regionale di Protezione Civile impegnati in questa notte”.

Nella serata di ieri nubifragi nel grossetano. A Orbetello sono caduti 44 millimetri di pioggia in 3 ore e a Marsiliana 21 millimetri. Numerosi gli allagamenti stradali.

Giani nella serata di giovedì 24 ottobre: “Linee temporalesche attive nelle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena, parte di Firenze e Arezzo in estensione a Pistoia e Prato.

Transitato il colmo di piena momentaneo dell’Elsa a Castelfiorentino sotto il primo livello di guardia, il Cecina ha raggiunto il secondo livello di guardia a Montecatini Val di Cecina con colmo di piena in transito a 35 metri.

Il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana è pienamente operativo, manteniamo la massima prudenza”.

Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano: “Le intense precipitazioni di queste ore hanno fatto esondare nuovamente Il torrente Torciano e anche il torrente le Ruote.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato evacuato il frantoio valdelsano senza per il momento danni a cose o persone.

Nel tratto in cui il torrente le Ruote è Esondato lungo la SP1 si registrano allagamenti e al momento non è transitabile il Ponticino verso la località Arcangelo.

Allagamenti si sono verificati anche a Badia Elmi via dei Platani lungo il tratto della sp1 e anche nella zona industriale nella strada privata parallela a via della Pergola. L’esondazione del Torciano ha reso necessario chiudere il Ponticino lungo la SP 95 e anche la strada comunale di San Galgano.

Problemi anche in via di Fonte Campaino.

Esondato anche il Rondolino.

Raccomando a tutti prudenza e di fare attenzione e per quanto riguarda imitazioni e le imprese che sono in zona già interessata da precedenti allagamenti di fare attenzione ai piani terra o semi interrati.

Si segnalano anche mancanze di energia elettrica in alcune zone del territorio”.