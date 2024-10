Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta arancione in Toscana, sindaco Montecatini Val di Cecina: “Rimanete a casa”

Allerta arancione in Toscana ancora in corso per rischio idrogeologico fino alle ore 20 di giovedì 3 ottobre. Allerta gialla anche per rischio temporali forti in corso fino alle 20 di giovedì 3 ottobre su tutta la Toscana. Prorogata allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale fino alle ore 8 di venerdì 4 ottobre su zone Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello, Etruria, Ombrone Grossetano, Fiora e Albegna Costa.

Sale al secondo livello di guardia il torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, esondato pochi giorni fa portando via con sé nonna e nipotino di cinque mesi. Il sindaco Francesco Auriemma: “Se si può, in casi di non estrema necessità, si rimanga a casa”.

Esonda a Ponteginori il torrente Trossa.

Allagamenti anche a Castagneto Carducci e Campiglia Marittima.

A Cavriglia, provincia di Arezzo, caduto albero su furgone in transito. Un uomo di 56 anni è stato trasportato all’ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il punto di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Rovesci più intensi sono attualmente in atto tra colline metallifere e bassa provincia pisana. Innalzamenti dei livelli dei fiumi nei bacini del Cecina e del Cornia. Lo Sterza, a causa delle intense precipitazioni e della saturazione del suolo dei giorni precedenti, ha raggiunto il secondo livello di guardia.

Rovesci più intensi in atto tra Elba, costa grossetana, livornese e nell’immediato entroterra. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni sono attese proseguire soprattutto sulle zone interne, mentre lungo la costa è attesa una graduale attenuazione o cessazione”.

Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Val di Cecina: “Piove incessantemente da molte ore ed il livello pluviometrico della Sterza è alquanto salito.L’acqua scorre senza ostacoli ma è, di nuovo, tanta, ed in alcuni punti di è già allargata oltre l’alveo consueto. I mezzi dei vigili del fuoco sono all’opera in alcuni punti per regimate l’acqua.Stiamo facendo il giro della valle per intervenire qualora si verificassero ulteriori e pericolose criticità. Si ricorda che il tratto di strada provinciale Gabella -Canneto è chiuso al traffico, così come alcune vite vicinali. Per il resto del tratto di richiede massima prudenza e attenzione. Se si può, in casi di non estrema necessità, si rimanga a casa”.

Castagneto Carducci, sindaca Sandra Scarpellini: “A seguito dell’allerta meteo arancione e delle piogge che si stanno registrando nel corso della giornata, il C.O.C. è attivo e le squadre delle associazioni di volontariato della Protezione Civile insieme a tecnici comunali stanno monitorando il territorio, intervenendo per risolvere le criticità.

E’ chiuso temporaneamente, a scopo precauzionale, il tratto di strada tra via dell’Anguilla e via del Dentice a Marina.

Sono chiusi inoltre i centri diurni e il centro anziani, oltre che i cimiteri

La SP Bolgherese e la SP 329 sono controllate dai tecnici della Provincia, che prendono provvedimenti per risolvere le criticità.

Si raccomanda la massima prudenza e si ricorda che è possibile segnalare emergenze e criticità al numero 348.7618913″

Campiglia Marittima, sindaca Alberta Ticciati: “Siamo sul territorio con la squadra della Protezione Civile in stretto contatto con il Consorzio Bonifica Toscana Costa, che ringrazio, per monitorare la situazione e intervenire se necessario. In questo momento la situazione è sotto controllo, anche se si prevedono nuovi rovesci intensi. Nelle prossime ore si attendono ulteriori incrementi dei livelli idrometrici dei bacini idrografici principali.

Si raccomanda massima attenzione su via di San Vincenzo dove la sede stradale risulta allagata. Intervenuti sempre su via di San Vincenzo anche i vigili del fuoco insieme alla squadra operativa comunale per la rimozione di un albero abbattutosi sulla strada.