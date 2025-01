Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta meteo vento forte prorogata: tanti alberi caduti in Toscana

Allerta meteo vento forte già in vigore nella giornata di lunedì 13 gennaio prorogata per tutta la giornata di martedì 14 gennaio in Toscana.

Con previsione di raffiche di grecale fino a 120 km/h. E rischio neve in corso su aree Casentino e Valtiberina fino al 14 gennaio mattina.

Annullate lunedì 13 gennaio mattina a causa del maltempo varie corse dei traghetti che collegano Piombino (Livorno) all’isola d’Elba, Livorno con Capraia e Porto Santo Stefano (Grosseto) con l’isola del Giglio. Anche ieri erano state annullati vari collegamenti con le isole toscane.

Una Toscana che sta contando decine di interventi dei vigili del fuoco per il crollo di alberi.

La tragedia mortale sul lavoro a Pescia lunedì 13 gennaio, con un operaio travolto da un albero durante il lavoro di taglio alberi.

Lo scuolabus colpito dalla caduta di un albero a Rignano, ci sono bambini in ospedale.

Sempre lunedì 13 gennaio, i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, Firenze, sono intervenuti nel comune di Fucecchio, in Piazza 20 Settembre, per la caduta di una pianta ad alto fusto su una vettura parcheggiata sulla strada. Non ci sono persone coinvolte.

Una quarantina gli interventi del comando dei vigili del fuoco di Grosseto. Il grecale ha causato cadute di alberi e rami. Ci sono danni alle coperture di fabbricati. I vigili del fuoco evidenziano in particolar modo il taglio di una pianta caduta sulla strada che conduce all’ospedale di Massa Marittima, reso irraggiungibile senza l’intervento di rimozione.

Allerta meteo gialla in Toscana dunque prorogata a tutta la giornata di martedì 14 gennaio dalla sala operativa regionale della Protezione civile. Previste nella giornata di lunedì 13 gennaio ancora raffiche di grecale fino a 60-70 chilometri in pianura. 70-90 km/h sulle colline centro-meridionali e sulla costa centro-meridionale. 100-120 km/h sui crinali. Fino a circa 40-50 km/h sulle restanti aree. Martedì 14 gennaio situazione simile con tendenza ad attenuazione dal pomeriggio. Possibili deboli nevicate oltre i 200-300 metri sulle zone più orientali. I fenomeni interesseranno inizialmente Val Tiberina e Casentino per poi estendersi nel pomeriggio-sera all’alto Mugello e all’alto Appennino Pistoiese.