Caporalato badanti

, minacce e sfruttamento. Coinvolta Toscana

Caporalato badanti scoperto da un’indagine dei carabinieri della Compagnia Bologna Centro, coordinati dalla Procura, pm Stefano Dambruoso. Coinvolta anche la Toscana.

Tre persone in carcere, ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Maria Cristina Sarli per associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e alle truffe aggravate.

Dalle indagini sono emersi 18 casi tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Firenze.

Secondo l’accusa, le badanti venivano reclutate e fornite a famiglie che lo chiedevano, nel giro di pochissimo tempo, tramite pubblicazione di annunci di lavoro su varie piattaforme social web, attraverso un’associazione.

Veniva fatto immediatamente sottoscrivere un ‘pacchetto trimestrale’ per il servizio richiesto, previo pagamento di 3.400 euro. Le donne venivano accompagnate personalmente nelle abitazioni dei clienti, ma le badanti non avevano formazione o competenza specifica e, quando le famiglie ne chiedevano la sostituzione, non ricevevano più alcuna risposta dall’associazione.

I contratti sottoscritti dalle badanti non venivano registrati e queste venivano costrette, sotto minaccia di licenziamento, a lavorare spesso h 24 e sette giorni su sette, senza giorni di riposo, con regole e retribuzione completamente difformi dai contratti collettivi nazionali di categoria. Anche per questo, i Carabinieri eseguito un sequestro da 100mila euro sui conti degli arrestati.