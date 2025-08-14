Torna il Covid in Toscana: 32 nuovi casi e 3 decessi in una settimana

Getting your Trinity Audio player ready...

Negli ultimi sette giorni la Toscana registra 32 nuovi casi di Covid-19, di cui 7 confermati con tampone molecolare e 25 tramite test rapido.

Dall’inizio della pandemia, i contagi rilevati in regione salgono a 1.670.641. Attualmente risultano ancora positivi 184 toscani, mentre i guariti crescono di 3 unità, raggiungendo 1.657.653 casi, pari al 99,2% del totale.

In ospedale restano ricoverate 17 persone, stabili rispetto alla settimana precedente, di cui 2 in terapia intensiva. Altri 167 pazienti sono in isolamento domiciliare, per sintomi lievi o assenti, con un aumento di 26 casi (+18,4%) rispetto ai sette giorni precedenti.

Negli ultimi sette giorni si registrano 3 nuovi decessi, un uomo e due donne con un’età media di 73,7 anni.

Nella Città metropolitana di Firenze i positivi totali dall’inizio della pandemia salgono a 446.295 (+8 rispetto alla settimana precedente). Gli altri numeri provinciali: Prato 107.907, Pistoia 129.116 (+1), Massa Carrara 87.571, Lucca 181.771 (+7), Pisa 196.707 (+3), Livorno 154.228 (+3), Arezzo 151.436 (+3), Siena 120.036 (+1) e Grosseto 93.897 (+4).

A questi si aggiungono 573 casi notificati in Toscana ma riferiti a residenti di altre regioni.

La Toscana conta circa 45.639 casi ogni 100.000 abitanti. Tra le province, il tasso più alto è a Lucca (47.606), seguita da Livorno (47.264) e Pisa (47.096), mentre il più basso si registra a Prato (41.515).

Dall’inizio dell’emergenza i decessi in Toscana sono 12.804. La distribuzione provinciale è la seguente: Firenze 3.991, Prato 1.006, Pistoia 1.164, Massa Carrara 758, Lucca 1.125, Pisa 1.470, Livorno 967, Arezzo 838, Siena 763, Grosseto 503. A questi vanno aggiunti 219 decessi di residenti fuori regione.

Negli ultimi sette giorni, le nuove vittime si suddividono così: 2 a Siena e 1 a Grosseto.

Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 in Toscana è di 349,8 ogni 100.000 abitanti. Le province più colpite sono Massa Carrara (405,4), Firenze (403,6) e Pistoia (401,5). La più bassa concentrazione di decessi si registra a Grosseto (233,1).