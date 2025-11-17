15.9 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Capannoli e Capannori, fulmini danneggiano cupola e campanile

Eventi atmosferici provocano crolli parziali e dissesti in edifici storici toscani, mentre autorità e squadre specializzate monitorano la situazione

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cupola
Foto di: Vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura
CAPANNORI – Questa mattina (17 novembre) poco prima delle 11 i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti in piazza San Bartolomeo a Capannoli, a causa di un dissesto statico che ha interessato la cupola dell’abbazia di San Bartolomeo.

Un fulmine ha colpito la sommità della cupola, provocando il crollo di alcune parti murarie. Fortunatamente, la chiesa era chiusa e non si registrano feriti.

I vigili del fuoco hanno eseguito tutte le verifiche necessarie, anche grazie all’uso dell’autoscala. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale, il sindaco di Capannoli e il personale tecnico della Sovrintendenza ai beni culturali.

Sempre questa mattina, alle 7,30, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lucca ha raggiunto la chiesa di San Leonardo in Treponzio nel comune di Capannori per controllare il campanile colpito da un fulmine. Il personale ha valutato la stabilità della struttura e ha provveduto alla messa in sicurezza.

Il campanile di San Leonardo in Treponzio
Il campanile di San Leonardo in Treponzio (foto vigili del fuoco)

© Riproduzione riservata

