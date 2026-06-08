Nuove attrezzature donate all’ospedale del Mugello: la solidarietà dei cittadini

BORGO SAN LORENZO – Il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo potenzia i propri reparti grazie alla solidarietà del territorio. Nei giorni scorsi sono state ufficializzate le nuove attrezzature donate all’ospedale del Mugello da parte dell’associazione no profit Il Sorriso di Bruna, una realtà attiva dal 2009 nel sostegno della sanità locale.

La cerimonia ha sancito la consegna di tre computer portatili per l’attività clinica del reparto di oncologia e di una poltrona per terapie destinata alla stessa area, donata in memoria di Mauro Perini. La donazione comprende anche un lettino medico elettrificato, uno sgabello specifico per il parto naturale, una cullina e due bladder scanner. Questi ultimi sono dispositivi a ultrasuoni che permettono di misurare in modo rapido e non invasivo il volume della vescica. Gli strumenti sono impiegati nel post-operatorio della chirurgia e negli ambulatori di urologia per esami complessi.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione che va avanti da sedici anni, durante i quali l’associazione ha destinato alla struttura della Asl Toscana centro dispositivi chirurgici, ecografi e strumenti diagnostici per un valore complessivo superiore a 250mila euro.

“Dietro ogni donazione vi è una comunità che sceglie di investire nella salute dei propri concittadini – spiega la dottoressa Claudia Capanni, direttrice della direzione sanitaria dell’ospedale del Mugello – trasformando memoria, solidarietà e partecipazione in strumenti concreti di cura e assistenza”. La direzione ospedaliera ha espresso gratitudine per il costante supporto ricevuto dai volontari.

Grazie a queste nuove attrezzature donate all’ospedale del Mugello la struttura di Borgo San Lorenzo punta a migliorare l’efficienza dei servizi e il comfort per i pazienti.