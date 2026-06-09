Sparisce nel nulla a Cetona, ritrovato confuso tra i rovi

CETONA – Si è conclusa con un lieto fine la complessa operazione di ricerca per rintracciare Roberto Romoli, lo scomparso a Cetona di cui si erano perse le tracce dalla sera precedente. L’uomo è stato individuato in vita la mattina di domenica 7 giugno 2026, grazie a una straordinaria mobilitazione sul campo.

L’allarme era scattato nella tarda serata di sabato 6 giugno 2026, quando i familiari hanno denunciato la sparizione. I carabinieri della stazione locale hanno subito attivato le procedure per il tracciamento della cella telefonica e verificato le telecamere di sorveglianza per escludere transiti stradali. Le prime risultanze hanno spinto i soccorritori a concentrarsi in un’area boschiva non antropizzata. La prefettura di Siena ha immediatamente avviato il piano provinciale per le persone scomparse, richiedendo il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano e dell’unità di comando locale.

Alle 6 del mattino i droni in dotazione ai comandi di Siena e Pistoia hanno individuato il ciclomotore dell’uomo, nascosto tra la fitta vegetazione in località Val dell’Oro. Poco dopo, lungo la scarpata verticale di un dirupo carsico, il personale operante ha rinvenuto le calzature dell’uomo, facendo temere il peggio. Sotto la direzione prefettizia, il dispiegamento è stato potenziato con l’arrivo dell’elicottero del nucleo di Arezzo e delle unità cinofile da Reggio Emilia. Fondamentale è stato anche l’aiuto spontaneo di due squadre di cacciatori del posto, profondi conoscitori del territorio.

La svolta è arrivata alle 10, quando l’uomo scomparso a Cetona è stato finalmente individuato in località Belverde. Si trovava incastrato tra i rovi, ferito ma vivo, in evidente stato confusionale. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai genitori, hanno prestato le prime cure prima del trasferimento all’ospedale di Montepulciano. Il successo delle operazioni conferma l’efficacia del lavoro di squadra tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza attiva.