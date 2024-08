Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO DI MUGELLO – Fucilata contro agente: colpito durante anti bracconaggio.

Fucilata contro agente appartenente alla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze.

L’agente è stato colpito a Barberino di Mugello nel corso di un servizio di osservazione e controllo anti bracconaggio svolto insieme ad un collega nelle campagne vicino alla cittadina.

L’agente è stato raggiunto al braccio da un colpo di arma da fuoco, si tratterebbe di un fucile da caccia, ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118.

Immediatamente trasportato per le cure del caso all’ospedale Careggi di Firenze, l’agente non versa in pericolo di vita.

Sono attualmente in corso accertamenti finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell’evento, coordinati dalla Procura di Firenze e eseguiti dalla Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo.

Purtroppo da molto tempo denunciamo le gravi conseguenze della legge Del Rio che ha fortemente inciso sugli organici del Personale delle province e delle città metropolitane.

Flavio Gambini (Uil Fpl Toscana) e Antonio Morelli (Cgil F.p. Firenze): “Nel merito in attesa di conoscere gli esiti dell’indagine in corso non possiamo che solidarizzare con il collega, augurandogli una pronta guarigione e gridando a tutti che la sicurezza sui luoghi di lavoro richiede uno sforzo importante da parte dell’amministrazione della città metropolitana, che invitiamo ad un tavolo di confronto al fine di aprire una stagione che permetta di implementare gli organici del personale e apra alla riorganizzazione dei servizi, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori della polizia provinciale e dei lavoratori della città metropolitana”.