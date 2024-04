Getting your Trinity Audio player ready...

Giornata mondiale consapevolezza autismo, Toscana in blu.

Giornata mondiale consapevolezza autismo martedì 2 aprile, i luoghi simbolo della Toscana si illuminano di blu.

Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, si illuminerà di colore blu per l’adesione all’iniziativa ‘Light it up blue’ promossa dall’Organizzazione Internazionale Autism Speaks.Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, per sensibilizzare tutte le persone sull’autismo in ogni sua forma.

A Prato molte iniziative al via da martedì 2 aprile in collaborazione tra Comune di Prato e Opera Santa Rita. Si illuminano di blu il Castello dell’Imperatore, Palazzo Banci Buonamici, Salone Apollo della Pubblica Assistenza L’avvenire e le sedi della Misericordia in via Galcianese e in via Ferrucci.

Firenze città ‘Autism Friendly’ facilmente accessibile per le persone autistiche grazie al progetto ‘Autismo Welcome’. Si illumina di blu la facciata della Basilica di San Miniato al Monte.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio nazionale, 1 bambino su 77 nella fascia d’età tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, con il 4.4 in più rispetto alle bambine.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Questa giornata ci ricorda che abbiamo di fronte a noi una lunga strada per abbattere tutte le barriere sociali, culturali e politiche, che ancora oggi vedono le persone autistiche al centro di discriminazioni. Esistono esempi positivi in tutta Italia, come PizzaAut o numerosi progetti che ci indicano che qual è la strada da seguire. Ciascuna persona, ogni donna, ogni uomo, ha una sensibilità, un suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere. Nessuno è uguale a un altro. Questo significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere, realizzare. Proprio come prevede la nostra Costituzione. Il nostro impegno è che nessuno deve essere lasciato indietro, nessuno deve essere lasciato solo”.

Enrico Sostegni, presidente commissione regionale Sanità e politiche sociali: “Fondamentale che in ogni ambito di vita si pensi sempre a costruire una comunità inclusiva che permetta ad ognuno di usare le proprie abilità. Dedicare uno spazio blu significa offrire una spinta alla riflessione, alla conoscenza del mondo sommerso dell’autismo, significa avvicinarsi a tutte quelle persone costrette ad affrontare ogni giorno un percorso quasi sempre in salita e spesso in solitudine. In tale contesto il Consiglio regionale dedica spazio al blu, proprio nella sua sede, per invitare a prendere consapevolezza e per affermare che la consapevolezza può cambiare tutto”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale diritto alla salute Simone Bezzini: “La Regione Toscana è particolarmente attenta ai problemi dell’autismo ed è vicina alle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà legate a questo disturbo”.

Il Ministero della salute, con decreto del sottosegretario Gemmato, nel febbraio scorso ha istituito un gruppo di lavoro di esperti in materia di autismo che dovrà definire, a livello nazionale, se l’intervento comportamentale personalizzato, basato sui principi Aba, sia il più appropriato nella fascia di età di bambini dagli zero ai sette anni e quale sia la durata minima di ore per l’intervento a seconda della gravità del disturbo. Il gruppo di lavoro nazionale avrà tre mesi di tempo, a partire dalla data di adozione del decreto, per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Bezzini: “Ci aspettiamo che dal tavolo ministeriale arrivino il prima possibile delle risposte, perché servono con urgenza degli indirizzi omogenei sul piano nazionale. Nel frattempo continueremo a garantire continuità a tutte le terapie per le persone che soffrono di disturbo dello spettro autistico. Porteremo in conferenza delle Regioni la richiesta di accelerare i lavori degli esperti, perché questa vicenda non può essere scaricata sulle regioni, sulle aziende sanitarie, sui professionisti ne tanto meno sulle famiglie”.

Tuttavia di fronte alle preoccupazioni emerse e alle criticità segnalate, la Regione Toscana informa che, in attesa di linee guida nazionali sull’intervento comportamentale basato sui principi Aba, ha costituito proprio in questi giorni un tavolo tecnico al quale siederanno i dirigenti regionali di competenza, professionisti sanitari dei Dipartimenti di salute mentale da ciascuna Asl e rappresentati delle associazioni dei genitori di persone autistiche, indicati dal Tavolo autismo regionale.

Il gruppo di lavoro della Regione, sottolinea la stessa Regione Toscana, in attesa che il Ministero della salute raggiunga gli obiettivi prefissati, lavorerà in tempi rapidi per superare eventuali contraddizioni, chiarire ed omogeneizzare aspetti controversi sempre con l’obiettivo di tutelare la salute dei pazienti e garantire la continuità di tutte le terapie per le persone che soffrono di disturbo dello spettro autistico.

Gabriele Alberti, presidente del Consiglio Comunale di Prato: “L’amministrazione comunale da ormai qualche anno pensa che questo mese sia fondamentale per far comprendere i bisogni della collettività, per sensibilizzare le persone e far capire che questi ragazzi possono essere cittadini a pieno titolo. In questi anni sono state messe in campo delle azioni per rendere la cittadinanza più consapevole di ciò che è l’autismo e per rendere la città il più inclusiva possibile. Servono però maggiori risorse, abbiamo quindi bisogno che la Regione e il Governo si attivino per accompagnare questi ragazzi nel loro percorso di vita”.