Maltempo in Toscana, vento fortissimo lungo la costa. Stop traghetti. Maltempo in Toscana, vento fortissime e onde molto alte lungo la costa. Toscana con allerta arancione per vento e mareggiate mercoledì 20 novembre. Con scuole chiuse in alcuni Comuni. Interventi dei vigili del fuoco. A Livorno interrotti i traghetti con Sardegna e Corsica. Raffiche fino a 126 km/h in Gorgona, 80-90 km/h sul litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi, 5 metri al Gombo, Pisa. Sono in corso, soprattutto nel territorio del Mugello, interventi di taglio di piante cadute sulla carreggiata

Nelle prossime ore, a fare il punto Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, “tendenza a rotazione del vento a maestrale; le raffiche più forti, sempre intorno agli 80-100 km/h, tenderanno a spostarsi fra il basso livornese e l’Isola d’Elba; forti raffiche a 60-80 km/h sulle zone centrali. Ci sono interventi del sistema di Protezione Civile in corso per alcuni alberi caduti, prestiamo massima prudenza”.

A Livorno, con un vento di libeccio che soffia dalla notte con 45 nodi e raffiche dalla mattina di mercoledì 20 novembre fino a 50 nodi, segnalate dall’Avvisatore marittimo, le attività portuali risultano attualmente sospese. Interrotti anche i collegamenti con le isole maggiori. Stamani i traghetti provenienti da Sardegna e Corsica, non sono arrivati a Livorno, annunciando la mancata partenza o il cambio di rotta su altre destinazioni.

Cinque navi commerciali che erano ferme in rada hanno lasciato l’ormeggio per essere in drifting davanti alla costa. Fermo in porto anche il traghetto Liburnia per l’isola di Capraia, che già anche ieri aveva saltato la corsa. Chiuso dalla Protezione civile un tratto di lungomare per l’accumulo di detriti sul viale Italia portati in carreggiata dal moto ondoso.

A seguito del forte vento in corso da parte dei vigili del fuoco di Livorno diversi interventi, al momento in maggioranza concentrati sulla città. La tipologia riguarda gronde, cornicioni, intonaci , persiane, rami e alberi pericolanti, alcune zone interessate sono, Borgo Cappuccini, piazza Attias, Via Ricasoli, via dell’Eremo.

Sono in corso, soprattutto nel territorio del Mugello, interventi di taglio di piante cadute sulla carreggiata. Segnalata anche la presenza di rami e foglie sulla viabilità di competenza. Personale della Città Metropolitana e Vigili del Fuoco stanno lavorando per liberare le strade. Criticità monitorate e sotto controllo. La sala integrata di Protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze raccomanda massima attenzione e prudenza alla guida limitando gli spostamenti non necessari e di evitare le attività all’aperto.

Con l’arrivo della perturbazione che sta interessando la provincia di Firenze, in maniera particolare nel Mugello, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con i distaccamenti di Borgo San Lorenzo e di Barberino del Mugello, stanno operando per una serie di interventi per alberi caduti su sede stradale. Sette sono le richieste da evadere e due gli interventi in corso a San Piero a Sieve, in località Taiuti, e a Vicchio, in località Vezzano.