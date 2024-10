Nuova allerta in Toscana, Giani: “Facciamo la conta dei danni”

Nuova allerta in Toscana, dopo il nubifragio che ha colpito soprattutto i territori nel Livornese e nel Pisano, con 15 persone salvate dai vigili del fuoco.

Eugenio Giani: “Non ci sono stati danni e conseguenze per le persone, ma siamo a fare i conti dei danni subiti nelle Colline Metallifere e in tutto il pisano”.

La sala operativa regionale della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per Valdelsa Valdera ed Etruria fino alla mezzanotte di oggi, sabato 26 ottobre, per rischio idraulico del reticolo principale a causa delle precipitazioni registrate nelle ultime ore e con particolare riferimento ai bacini del fiume Era e del fiume Cecina.

Sono possibili fenomeni di incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, criticità connesse ai deflussi nei corsi d’acqua maggiori anche in assenza di precipitazioni e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde.

Allerta gialla fino alla mezzanotte di domenica 27 ottobre per rischio idreogeologico idraulico del reticolo minore sempre per Valdelsa Vadera ed Etruria dove, “a causa delle precipitazione pregresse e delle criticità emerse sul territorio, rimane la possibilità di frane superficiali o colate rapide di detriti o fango in bacini di dimensioni limitate anche con trasporto di materiale. Con conseguenti possibili danni localizzati a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali esposti. Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali”.

Il punto di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Era: piena in transito a Ponsacco, Belvedere, a 8 metri al primo livello di guardia Cecina: colmo di piena in transito a Steccaia a 6 metri inferiore a quello transitato nelle ore precedenti.

Nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno

La notte passata è stata molto complicata. Tre persone sono state evacuate a Cecina e una a Montescudaio. In tutto il pisano i vigili del fuoco hanno recuperato quindici persone dai tetti delle loro auto o da canali dove erano state trascinate: tredici in località Le Badie e due a Santa Luce. Da mezzanotte infatti nei territori dei comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola per via delle precipitazioni torrenti e canali sono tracimati inondando strade e case, che al momento le squadre intervenute stanno liberando dall’acqua. Piogge eccezionali, mai registrate con tale intensità in un secolo di misurazioni nell’area tra Cecina, Santa Luce e Riparbella.

Non ci sono stati danni e conseguenze per le persone ma siamo a fare i conti dei danni subiti nelle Colline Metallifere e in tutto il pisano. A collassare anche in questo caso è stato il reticolo minore. Nell’area piove già da tre giorni, i fiumi si sono ingrossati e basta poco per provocare l’esondazione. Dopo aver messo in sicurezza oramai i grandi fiumi sui piccoli corsi d’acqua dovremo concentrare l’attenzione per il futuro”.

Assieme alle esondazioni non mancano alcune frane: per uno smottamento è interrotta da stanotte la provinciale 13 del Commercio a Riparbella. Sotto attenzione il fiume Era.

Andrea Marrucci, sindaco San Gimignano: “Aggiornamento meteo. Purtroppo essendo formalmente cessata l’allerta di codice arancione per la nostra zona, questa notte si San Gimignano sono caduti 75 mm di acqua in circa 3 ore. Nuovo allagamento in località Molino di Foci, dove sono in corso idrovore grazie alla nostra Protezione Civile. Chiusa la strada comunale di Ponte a Rondolino in corrispondenza del ponte guado per nuova esondazione del torrente . Esondano nuovamente a Pugiano il torrente Riguardi, isolando il nucleo di caee sparse presenti. Smottamento lungo la strada comunale di Pancole. Non c’è tregua e ringrazio tutte le nostre forze in campo”.