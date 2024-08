Getting your Trinity Audio player ready...

CASALE MARITTIMO – Oliviero Toscani: “Ho un male incurabile. Non ho paura di morire”

“Ho perso quaranta chili in un anno. So che il mio male è incurabile”. Oliviero Toscani, il celebre fotografo che da anni vive a Casale Marittimo, in Toscana, noto per i suoi scatti che hanno rivoluzionato le campagne pubblicitarie, racconta la sua malattia in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Toscani: “Sto vivendo un’altra vita. Vengo da una generazione, quella di Bob Dylan, dove eravamo forever young, il pensiero di invecchiare proprio non c’era. Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80″. E’ successo “un po’ prima di un anno fa. Alla fine di giugno mi sono svegliato con le gambe gonfie, ero in Val d’Orcia. Ho cominciato a fare fatica a camminare”. A diagnosticargli la malattia, l’amiloidosi, è stato un medico di Pisa, Michele Emdin: “In pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore. Non c’è cura”.

Toscani spiega nell’intervista che sta affrontando una cura sperimentale: “Faccio da cavia. A ottobre ho anche preso una polmonite virale e il Covid, mi hanno tirato per i capelli. Penso di essere stato anche morto, per qualche minuto: ricordo una cosa astratta di colori un po’ psichedelici. Quando sto male e ho la febbre riesco a immaginare cose fantastiche… In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali”.

Sulla voglia di fotografare: “No, mi sono liberato di tutto. È questa la bellezza”.

Poi sulla paura di morire: “No, non ho paura. Basta che non faccia male. E poi ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero”.