Peggiora tempo in Toscana: nuova allerta meteo

Peggiora tempo in Toscana, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta la giornata di mercoledì 18 settembre per le zone appenniniche nord-orientali.

Tempo in peggioramento in Toscana con precipitazioni più frequenti ed abbondanti lungo la dorsale appenninica (sui crinali e versanti emiliano-romagnoli) e raffiche di grecale.

Toscana già con allerta meteo gialla in vigore martedì 17 settembre.

Previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, più frequenti ed insistenti sulla dorsale appenninica (in particolare sui crinali e versanti emiliano-romagnoli).

Mercoledì 18 settembre peggioramento più consistente con piogge diffuse, più frequenti e abbondanti sulle zone appenniniche in generale, in particolare quelle orientali. Possibili isolati temporali su Arcipelago (di difficile localizzazione), zone orientali e centro meridionali.

Non si esclude, rende noto Regione Toscana, una revisione peggiorativa della previsione nella mattinata di domani.

Dal pomeriggio di martedì 17 settembre fino al pomeriggio di mercoledì 18 settembre venti di grecale con forti raffiche fino a 60-80 km/h in montagna, 50-70 km/h in collina e sull’Arcipelago e 40-60 km/h sulle pianure settentrionali sottovento all’Appennino e sulla costa centrale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana