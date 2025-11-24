12.6 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Piogge forti e rischio idrogeologico, in alcune zone l’allerta diventa arancione

Previsioni in peggioramento per Valle del Serchio, Versilia, Valdarno e Appennino. Domani sarà ancora codice giallo

FIRENZE – In peggioramento. il meteo nell’area centro occidentale della Toscana. 

L’intensificarsi della perturbazione atlantica porta piogge diffusi e rovesci. In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a prorogare fino a domani (25 novembre) l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana, ha emanato l’allerta arancione nelle zone della Valle del Serchio e in Versilia, dunque sia sulla costa che in Garfagnana, nella zona del Valdarno e sul versante appenninico a nord ovest della Toscana, dalle 17 di questo pomeriggio fino alle 9 di domani, sempre per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana.

Dalla serata di oggi, ma soprattutto nella giornata di domansono attese piogge anche molto abbondanti specie sul versante nord ovest, in Lunigiana, nell’alto livornese e alto pisano. Temporali in serata e nella notte di oggi sempre sul nord ovest e aretino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, in base alle diverse tipologie di rischio, sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

 

© Riproduzione riservata

