Prima neve in Toscana: fiocchi all’Abetone e sul Pratomagno

Prima neve in Toscana, la prima nevicata di stagione all’Abetone sull’Appennino Pistoiese e nell’Aretino, sul Pratomagno.

All’Abetone i fiocchi hanno imbiancato le montagne e le strade della principale stazione sciistica del centro Italia.

Imbiancata anche la piazza principale del paese.

La neve arrivata il 14 novembre ha i presupposti per un buon inizio di stagione per gli operatori della zona, che negli ultimi anni hanno sofferto proprio per la carenza di neve sulle piste da sci.

E prima neve della stagione anche sulle montagne aretine con brusco calo delle temperature in tutta la provincia. Nella notte sono caduti fiocchi di neve sul Pratomagno, sul Monte Falco, e tra Casentino e Valtiberina. Le nevicate non hanno generato problemi e la circolazione non ha subito interruzioni.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani via Fb: “Prima lieve nevicata in Val di Luce e sui rilievi del nostro Appennino”