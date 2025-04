Rischio idrogeologico, codice giallo prolungato alla mattina di Pasquetta

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Prolungata ancora qualche ora l’allerta gialla della protezione civile.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per la Lunigiana, la Versilia e i bacini del Serchio e della Lima, dalla Garfagnana alla costa. Il rischio è idrogeologico e idraulico del reticolo minore, fino alle 8 di domani (21 aprile).

Tempo variabile con possibili precipitazioni sparse, occasionalmente temporalesche, più probabili e frequenti oggi (20 aprile) sulle zone settentrionali, domani in Appennino e sulle zone interne centro meridionali.

Nel pomeriggio e nella serata di oggi, possibilità di piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, sulle zone di nord ovest con cumulati medi fino a significativi, massimi non elevati e intensità moderata. Sul resto della regione possibili rovesci pomeridiani a carattere sparso con cumulati medi non significativi e massimi puntali non elevati. Domani, lunedì, residue precipitazioni nottetempo sul nord ovest in esaurimento e occasionali temporali pomeridiani più probabili in Appennino, Pratomagno e monte Amiata con cumulati medi non significativi e massimi non elevati.

Nel pomeriggio e nella sera di oggi e nel pomeriggio della giornata di domani, lunedì possibilità di occasionali temporali. Colpi di vento e grandinate a carattere occasionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.