Getting your Trinity Audio player ready...

Sciopero trasporti in Toscana, stop 24 ore bus e tramvia.

Sciopero trasporti in Toscana, venerdì 20 settembre stop di 24 ore di bus urbani ed extraurbani in Toscana e tramvia a Firenze per lo sciopero nazionale del settore autoferrotranvieri proclamato da USB lavoro privato e da COBAS lavoro privato, ADL Cobas, SGB sindacato generale di base e Cub Trasporti congiuntamente a cui, a livello regionale, ha aderito USB lavoro privato, Cobas lavoro privato e CUB trasporti.

Venerdì 20 settembre, rende noto Autolinee Toscane, i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione.

Il servizio darà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Per quanto riguarda la tramvia a Firenze, Gest rende noto che “saranno possibili disservizi tutto il giorno e comunque nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali 6.30 – 9.30 e 17 – 20Autolinee Toscane: “Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore a cui aderirono COBAS lavoro privato, CUB trasporti e USB lavoro privato, del 6 maggio 2024, fu del 22.26%.Lo sciopero è stato indetto per chiedere un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di TPL, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL, e per la mancata convocazione su trattativa rinnovo CCNL a livello nazionale”.