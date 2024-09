Getting your Trinity Audio player ready...

Torna allerta in Toscana: rischio idrogeologico, temporali, mareggiate

Torna allerta in Toscana. Dopo l’allerta arancione con allagamenti in varie parti della Toscana domenica 8 settembre, anche con evacuazione di famiglie a Montemurlo, in arrivo una perturbazione che interesserà anche la Toscana tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre.

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, temporali forti, vento e mareggiate valido per tutta la giornata di giovedì 12 settembre.

Le aree interessate sono quelle nord-occidentali, il tratto di costa da nord fino a Piombino (Arcipelago compreso) e le zone meridionali in corrispondenza della foce del Fiora e dell’Albegna.

Temporali e piogge, localmente anche forti, sono previsti giovedì 12 settembre soprattutto nelle zone di nord-ovest.

Sempre giovedì 12 settembre, venti forti di Libeccio con raffiche fino a 70-90 km/h sulla costa livornese e sull’Arcipelago a nord dell’Elba e localmente sulle zone appenniniche e sottovento.

Raffiche fino a 60-70 km/h sulle altre zone collinari e fino a 50-60 km/h in pianura sul nord della regione. Attenuazione in serata.

Giovedì 12 settembre mare agitato a nord dell’Elba con possibili mareggiate sulle coste esposte. Mare molto mosso altrove.