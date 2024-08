Getting your Trinity Audio player ready...

Tragedia Bayesian, Costantino: “Meteo previsto. Errori a bordo”

Tragedia Bayesian, una serie di errori a bordo del veliero naufragato nel mare di Sicilia per Giovanni Costantino, ad The Italian Sea Group, società di Marina di Carrara che nel 2022 ha acquisito Perini Navi, cantiere di Viareggio che ha costruito Bayesian nel 2008. Per Costantino il Bayesian “una delle imbarcazioni più sicure al mondo”.

Bayesian precipitato a 50 metri di profondità nel mare di Porticello. 22 persone a bordo. Sette le vittime. Venerdì 23 agosto recuperato dai Vigili del Fuoco il corpo dell’ ultima vittima, Hannah Lynch, 18 anni, figlia dell’imprenditore britannico Mike Linch, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Un lavoro enorme senza sosta quello dei vigili del fuoco condotto dai sommozzatori del Corpo nazionale, con il coordinamento della Guardia Costiera. Tra loro anche chi ha partecipato che ai soccorsi della Costa Concordia naufragata nel gennaio 2012 davanti all’Isola del Giglio.

Si indaga per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni. Le indagini della Capitaneria di porto sono coordinate dal procuratore Ambrogio Cartosio che fin dall’inizio ha mantenuto uno strettissimo riserbo sull’inchiesta.

L’ipotesi su cui si stanno concentrando gli inquirenti sarebbe appunto quella di una presunta catena di errori umani che avrebbe provocato l’affondamento dello yacht.

Il veliero è affondato poco prima dell’alba di lunedì scorso, quindici sopravvissuti, riusciti a salvarsi buttandosi in mare per essere poi soccorsi dalla barca olandese Sir Robert Baden Powell.

Capitano del veliero, il neozelandese James Cutfield, 51 anni

Giovanni Costantino, ad di The Italian Sea Group, la holding che ha acquisito Perini Navi di Viareggio, al Corriere della Sera, intervistato da Giusi Fasano, parla di una serie di errori: “Le persone non dovevano essere nelle cabine, la barca non doveva essere all’ancora. E poi perché l’equipaggio non sapeva della perturbazione in arrivo? I passeggeri hanno riferito una cosa assurda, e cioè che la tempesta è arrivata inaspettata, all’improvviso. Non è vero. Era tutto prevedibile. Io ho qui davanti a me le carte meteo”.

Per Costantino Bayesian “una delle imbarcazioni più sicure al mondo“. “Salvo che non imbarchi acqua. Non c’è un’altra spiegazione. Di sicuro l’evento di Palermo avrebbe rappresentato un rischio pari a zero se fossero state fatte le manovre corrette e se non fossero intervenute delle situazioni che hanno compromesso la stabilità della nave”.