Uomo scomparso in Maremma, ritrovato furgone bruciato.

Uomo scomparso in Maremma, la Procura di Grosseto ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, 40 anni, che lavora come corriere, residente ad Abbadia San Salvatore, Siena.

Avviato il piano ricerca persone scomparse.

Il furgone con cui Del Rio stava svolgendo il lavoro di consegna è stato trovato completamente bruciato a Roccalbegna, in Maremma. Dell’uomo nessuna traccia.

Di Nicolas Matias Del Rio non si hanno notizie da mercoledì 22 maggio quando è stato visto per l’ultima volta a Castel del Piano, Grosseto, mentre stava facendo una consegna.

Mercoledì 22 maggio Nicolas Matias Del Rio aveva fatto un carico di borse costose in una delle pelletterie del polo della moda di lusso in Amiata. Del Rio lavorava da due mesi per un’azienda del polo della pelletteria dell’Amiata.

Un carico di borse del valore di mezzo milione. Il furgone è stato trovato completamente bruciato, ma delle costosissime borse i carabinieri non hanno trovato traccia.

I carabinieri non hanno trovato tracce della merce e non escludono che l’uomo sia stato vittima di una rapina.

La prefettura di Grosseto ha dunque attivato il piano di ricerca delle persone scomparse.

I carabinieri hanno avviato indagini coordinate dal sostituto procuratore Valeria Lazzarini.

Rispetto al furgone dato alle fiamme non sarebbero emersi elementi riconducibili all’uomo scomparso.