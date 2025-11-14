Over 18, al via dal 17 novembre le prenotazioni gratuite per il vaccino Covid

|
FIRENZE – Vaccino Covid aperto a tutti gli over 18. A partire dal 17 novembre, tutti i cittadini toscani maggiorenni potranno prenotare gratuitamente il vaccino anti Covid. La prenotazione è disponibile sul portale ufficiale della Regione Toscana, oppure direttamente tramite il medico di medicina generale.
La campagna riguarda chi non rientra tra le categorie fragili per le quali la vaccinazione è già raccomandata dalle linee guida del Ministero della Salute. L’iniziativa segue le indicazioni ministeriali, compatibilmente con le dosi disponibili sul territorio.
Dall’8 ottobre al 14 novembre, oltre 98 mila dosi sono state somministrate in Toscana, di cui circa 19 mila solo nell’ultima settimana. La nuova possibilità di accesso amplia le opportunità per proteggersi, rafforzando la copertura vaccinale della popolazione.