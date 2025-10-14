19.6 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Boom di richieste per il vaccino anti-Covid: si attendono nuove dosi

Aumento della domanda per l'immunizzazione. Le scorte attuali si stanno esaurendo, ma la Regione assicura che altre sono in arrivo a breve

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
vaccino
Foto di sito web / Toscana Notizie
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

C’è stata una risposta eccezionale alla nuova campagna di vaccinazione anti-Covid. L’adesione dei cittadini è andata oltre ogni previsione, un ottimo segnale di attenzione verso la prevenzione.

Questa forte richiesta sta però mettendo alla prova le scorte attuali. Le dosi fornite dal Ministero sono in via di esaurimento e, di conseguenza, le prenotazioni online potrebbero subire dei rallentamenti. Il problema al momento riguarda soprattutto l’area dell’Asl Toscana Centro.

La Regione assicura però che si tratta di una situazione temporanea. Nuove consegne di vaccini sono attese nei prossimi giorni. Questo permetterà di sbloccare la situazione e aprire nuovi posti sul portale “Prenota vaccino”.

Intanto, tutto è pronto per l’avvio delle somministrazioni nei centri vaccinali. Si parte domani, 15 ottobre, con priorità per le persone più fragili.

Dall’assessorato regionale alla sanità ricordano che ci sono diverse opzioni per vaccinarsi. È possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o al pediatra. Gli over 60 possono inoltre recarsi nelle farmacie che aderiscono alla campagna. A questi si aggiungono, ovviamente, i centri vaccinali delle aziende sanitarie.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.6 ° C
20.2 °
19 °
60 %
3.6kmh
0 %
Mer
19 °
Gio
21 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1831)ultimora (1283)vid (163)tec (102)Lav (75)sal (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati