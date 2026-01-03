Al via dal teatro Puccini di Firenze il tour nei teatri dei Gatti Mézzi

FIRENZE — Il vernacolo pisano sbarca nei grandi teatri toscani, portando con sé quel mix inconfondibile di jazz, swing e ironia tagliente che ha reso i Gatti Mézzi un fenomeno di culto del cantautorato regionale. Dopo il bagno di folla del tour estivo 2025, Tommaso Novi e Francesco Bottai tornano sul palcoscenico con un nuovo progetto teatrale che debutterà il prossimo 13 gennaio dalla prestigiosa cornice del Teatro Puccini di Firenze.

Per la band pisana non si tratta di un semplice bis, ma di una vera e propria evoluzione verso la forma del teatro-canzone. “Non si poteva finì così – dichiarano con la consueta schiettezza Novi e Bottai – Il tour estivo è stata una ganzata vera, ma nei teatri respiriamo l’aria della nostra vera casa. Veniamo dai circoli e dalle balere, e lì, a contatto stretto con il pubblico, cercheremo di dare qualcosa di più”.

Il repertorio per questa tranche invernale promette diverse sorprese: accanto ai classici che hanno segnato vent’anni di carriera, la band ripescherà brani finiti nel dimenticatoio, pronti a essere reinterpretati con nuovi arrangiamenti. Dopo la data inaugurale fiorentina, il tour toccherà il Teatro del Popolo di Castelfiorentino (13 febbraio) per poi fare ritorno a casa, alla Città del Teatro di Cascina, il 20 febbraio.

La vera chicca per i fan sarà però l’uscita, prevista proprio per gennaio, di Live in Pisa. Si tratta di un album in edizione limitata che cristallizza l’energia dei concerti della scorsa estate. Alla regia del suono torna una vecchia conoscenza della band, il produttore Mirco Mencacci (già firma dei fortunati Struscioni e Berve fra le berve), che ha catturato la performance live su nastro.

Il disco nasce dalla collaborazione con la storica Egea Records e inaugura ufficialmente la collana Musiche Metropolitane Etichetta, un progetto interamente dedicato alla musica suonata dal vivo. Un’operazione “etica” e sonora che punta a restituire la spontaneità di un gruppo che ha fatto dell’irriverenza colta il proprio marchio di fabbrica.