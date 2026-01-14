11.6 C
Manetti: “La Toscana custodisce la lezione di Spini, intellettuale della libertà”

L'assessora alla cultura omaggia il grande storico a vent'anni dalla morte. Figura chiave dell'antifascismo e dell'impegno civile

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Manetti
Foto di: Toscana Notizie
1 ' di lettura

FIRENZE – Sono passati vent’anni, ma la lezione è ancora viva. La Toscana si ferma a ricordare Giorgio Spini, scomparso due decenni fa. Non solo un accademico, ma una coscienza critica del Novecento italiano.

A tracciarne il ricordo è Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura. Le sue parole restituiscono l’immagine di un uomo che non ha mai scisso lo studio dalla vita reale. Spini è stato uno storico dal rigore straordinario, certo. Ma soprattutto un intellettuale che ha interpretato la cultura come impegno civile e politico.

Era un antifascista convinto. Ha attraversato il “secolo breve” tenendo la barra dritta su temi fondamentali: la libertà, la responsabilità del singolo, la democrazia. Il suo lavoro ha aiutato intere generazioni a formarsi una coscienza critica.

Il rapporto con il territorio è stato viscerale. In Toscana Spini ha insegnato e studiato. Qui ha partecipato attivamente al dibattito pubblico. Ha lasciato un segno profondo, sia nelle aule universitarie che nella società civile. Per lui, sottolinea l’assessora, la storia non era un esercizio astratto. Era una lente d’ingrandimento. Uno strumento indispensabile per comprendere il presente e per difendere quei valori nati dalla Resistenza.

Oggi la Regione rinnova quella promessa. “La Toscana – conclude Manetti – ne custodisce con riconoscenza l’eredità morale, civile e democratica“. Un patrimonio che appartiene a tutti.

© Riproduzione riservata

