Festival di Sanremo 2025, seconda serata: in gara Lucio Corsi

Getting your Trinity Audio player ready...

Festival di Sanremo 2025, seconda serata del festival targato Carlo Conti dopo l’ottimo esordio, pur partito senza audio, per il conduttore e direttore artistico fiorentino che ha voluto ringraziare Amadeus, artefice del successo delle precedenti cinque edizioni.

Prima serata condotta con Antonella Clerici e Gerry Scotti. Con tanto di Jovanotti show.

Con Conti conduttori sul palco dell’Ariston mercoledì 12 febbraio ci sono Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica. Super ospite, senza Maneskin, Damiano David.

Al via la gara delle Nuove Proposte.

L’ascolto della prima serata, calcolato sulla total audience (oltre alle tv, pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato di 12.600.000 spettatori col 65,3% di share.

Top five dopo la prima serata: il cantautore di Castiglione della Pescaia (che sta tifando per il suo musicista con in prima linea la sindaca Elena Nappi) Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Giorgia, Brunori sas, Achille Lauro.

Ecco l’ordine di uscita dei 15 big che si esibiranno stasera nella seconda serata del festival di Sanremo: Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willy Peyote.