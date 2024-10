Getting your Trinity Audio player ready...

Non sai cosa fare per Halloween in Toscana? Ecco alcuni eventi da tenere d’occhio nelle varie province giovedì 31 ottobre.

Halloween in Toscana: ecco gli eventi da non perdere nella provincia di Pisa

Iniziamo con Vicopisano. Qui, torna l’atteso evento ‘Vico Halloween’, che offrirà una serata ricca di emozioni. Infatti, potrai assistere a performance di fachirismo, laboratori di circo e teatro, spettacoli pirotecnici e acrobatica aerea. Inoltre, ci saranno letture da brividi in Biblioteca e personaggi itineranti da paura. D’altra parte, a Uliveto Terme, sarà allestito un parco dei divertimenti e degli orrori nel Parco Pubblico Sandro Pertini. Per maggiori dettagli, puoi consultare il programma di ‘Vico Halloween’ e quello di ‘Halloween a Uliveto Terme’.

Passando a Lorenzana, il centro storico del borgo si trasformerà, a partire dalle ore 18, in un luogo popolato da zombie, mostri e altre creature da brividi. Qui, potrai godere di numerosi spettacoli, punti ristoro e deliziosi piatti di street food lungo le vie del paese. Non dimenticare di dare un’occhiata al programma completo.

Halloween in Toscana: ecco gli eventi da non perdere nella provincia di Firenze

Spostandoci a Empoli, presso Palazzo Leggenda, sono previsti laboratori creativi per costruire il ‘Castello delle Paure’. Questi inizieranno alle ore 16 e includeranno storie, fiabe e leggende tutte da scoprire. Inoltre, ci saranno spaventosi personaggi da cercare e scacciare. Buone notizie: non è richiesta alcuna prenotazione. Qui puoi trovare il programma completo.

A Montespertoli, nel suggestivo borgo medievale tra Val di Pesa, Val di Virginio e Valdelsa, è stato organizzato un percorso horror che, a partire dalle 17 fino a mezzanotte, offrirà laboratori, giochi, mercatini e punti di ristoro tra Piazza del Popolo e Piazza Machiavelli. Attese attività, giochi a tema e sorprese capaci di far tremare tutti, non solo dal terrore, ma anche dalle risate. Un’occasione per tutta la famiglia di cimentarsi nel tradizionale ‘dolcetto o scherzetto’ tra i negozi del centro storico e trascorrere una serata in compagnia. Da non perdere anche le esperienze di realtà virtuale, truccabimbi, cantastorie, giochi divertenti organizzati dal Comitato Genitori e tanto altro ancora. Assicurati di controllare il programma completo.

A Castelfiorentino, invece, il centro storico si trasformerà, il 31 ottobre, nel fantastico ‘CastelloFobia, dove la paura è… magica’. Dalle ore 18, i commercianti organizzeranno un dolcetto e scherzetto per i più piccoli. Inoltre, tra coreografie danzanti a tema horror e street food, dalle ore 21, partirà una escape room nella parte alta del borgo, con indovinelli da risolvere e personaggi da scoprire. Qui puoi trovare il programma completo.

A Calenzano, e più precisamente al parco divertimenti di Fantasyland, i visitatori sono attesi in un’area di oltre 700 mq tra gonfiabili, playground, giochi e attività varie, tra cui un laboratorio di biscotti e un concorso in costume per la maschera più spaventosa che vincerà un ingresso gratuito al parco. Qui maggiori dettagli.

A Fiesole, invece, la Fattoria di Maiano si propone con il progetto ‘La magia degli Animali di Halloween’, dalle ore 17 alle ore 19, dove i bambini possono scoprire la fattoria grazie ad attività di magia ed avventure spaventose, tra animali ed attività creative. Dal tour guidato dove si possono conoscere gli animali da vicino e si ascoltano storie misteriose, passando per un laboratorio creativo per decorare le zucche o realizzare maschere ispirate agli animali e alle creature di Halloween, fino alla merenda mostruosa. Qui maggiori dettagli.

Halloween in Toscana: ecco gli eventi da non perdere a Firenze

I Pinguini Theater hanno in serbo per Halloween una cena spettrale, che si terrà alle ore 20.30 nella suggestiva Villa Torre de Lari, l’antica dimora della Vedova in Nero, situata in via di Marignolle 29/c a Firenze. Il menu tematico prevede piatti creativi come cuori sanguinanti, teschi con ragni, cervello di panna cotta e lapide di cioccolato. Gli ospiti saranno serviti da inquietanti personaggi, tra cui zombie e ragni giganti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni obbligatorie, contatta il numero 338 6024335 o invia un’email a villadegliorrori2024@gmail.com.

Inoltre, il Museo Stibbert di Firenze aprirà le porte, dalle ore 19 alle 22, per un evento speciale intitolato ‘Knights the night’. Durante questa serata, i visitatori potranno esplorare liberamente le varie sale, tutte allestite a tema, partecipare a un gioco enigmistico per bambini e fare ‘dolcetto o scherzetto’ con il personale del museo. Tieni presente che la prenotazione è obbligatoria scrivendo a museostibbert@gmail.com. Il costo dell’ingresso è di 13 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni.

Mercato Centrale Firenze festeggia la notte più paurosa dell’anno con un evento che unisce musica, divertimento e gusto. E uno sconto sulla consumazione per chi si presenta vestito da strega, vampiro o in altro costume spaventoso. L’appuntamento è giovedì 31 ottobre dalle 19.30 al primo piano del mercato di San Lorenzo con zombie, vampiri e zucche, con la musica del dj set dei Snthm, gruppo di dj con base a Firenze specializzato in musica techno, ambient e house. Qui maggiori dettagli.

Infine, per i più piccoli, a SMS di Rifredi, dalle ore 17.30, è prevista una festa a tema con merenda, musica e tanto divertimento. Contemporaneamente, i negozi e le botteghe del Centro commerciale naturale di piazza Dalmazia attenderanno i bambini per ‘dolcetto o scherzetto’. Qui maggiori dettagli.

Gli eventi da non perdere nella provincia di Grosseto

A Scarlino, alle 21, si terrà ‘Halloween nel borgo’, una serata all’insegna del mistero con musica e mercatini. Inoltre, nello stesso giorno, avrà inizio la sagra del marrone in Piazza del mercato, con il ristorante che resterà aperto anche venerdì 1 novembre a pranzo e a cena, sabato 2 novembre a cena e domenica 3 novembre sia a pranzo che a cena. Qui il programma completo.

A Castiglione della Pescaia, l’appuntamento è alla Fattoria delle Anatre, dalle 15:00 alle 19:00, per una serata mostruosa tra laboratori, dolcetto o scherzetto e festa in maschera a Vetulonia, organizzata dagli Amici di Vetulonia APS. Alle 17:30 laboratori mostruosi presso la comunità Familiare, alle 18:30 dolcetto o scherzetto per le vie del paese, alle 19:00 festa mascherata presso la Casa del Popolo con premiazione della migliore maschera, migliore maschera di coppia e maschera peggiore. Naturalmente premi e dolcetti per tutti i bambini mascherati.

Gli eventi da non perdere a Livorno e dintorni

A Livorno, dalle ore 17, il Museo Giovanni Fattori, in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e Culture, ha organizzato una visita guidata speciale. Durante questa visita, scoprirai un’antica maledizione lanciata da un vecchio mercante al proprietario della villa, Francesco Mimbelli, nel lontano 1895. Secondo la leggenda, il mercante cercava di scoprire i segreti della spiga dorata, scoperta da Mimbelli, che garantiva raccolti abbondanti. Per salvare il malcapitato Francesco, i bambini dovranno risolvere indovinelli e sfide, guidati da personaggi misteriosi. Ricorda che è necessaria la prenotazione all’indirizzo didattica@agaveservizi.it o chiamando il numero 0586 824607/08, attivo tutti i giorni tranne il lunedì. Questo evento è indicato per bambini dai 6 ai 10 anni e il costo è di 5 euro; il travestimento è gradito.

A Vicarello, nell’area feste del paese, dalle 19 alle 24, si svolgerà ‘Vicarelloween’. Questo evento prevede spettacoli di fuoco, magia, illusionismo, falconeria, percorsi horror, gonfiabili e un ospite d’eccezione al dj set, per una serata all’insegna del divertimento. Qui puoi trovare maggiori dettagli.

A Piombino, dalle ore 15 in piazza Bovio, la Pro Loco metterà in volo i suoi aquiloni mostruosi. Alle 16:30 tutti in piazza Verdi per le iniziative di Prendi l’arte e mettila ovunque: animazione ‘Zombie walk…zombie Dance!’ con Ad Maiora. Lo stesso Ad Maiora lo troviamo, dalle 17, con Galantara Marching Band nella sfilata ‘Horror Movie Parade‘ che percorrerà le vie del centro. Alla stessa ora, la storica Fortezza Medicea si popolerà di percorsi a tema, animazione e intrattenimento per grandi e piccoli, con Ballerini Val di Cornia, Ci sono anch’io e Diletta Vampira prediletta. Alle 18.30 si torna in piazza Verdi per il premio al migliore travestimento tenebroso dei bambini. Dalle 17 alle 1 di notte, in pieno centro nel vicolo sant’Antonio, ci saranno i giochi tenebrosi allestiti da ‘Piombino gioca’ con ‘Voglio fare un gioco con te’.

Alle 21 avrà inizio anche ‘Notte oscura‘, organizzata dalla Pro Loco: parate e spettacoli itineranti per le vie centrali. In via Ferrer ci sarà musica dal vivo e il concorso per l’elezione del Signore e della Signora Oscuri, mentre saranno resi accessibili i camminamenti sotto Palazzo Appiani, in piazza Bovio, convertiti per l’occasione nel percorso spaventoso ‘Incubo: la via oscura’, promosso dalla stessa Pro Loco in collaborazione con Microcosmo, che gestisce gli storici rifugi antiaerei.

Halloween anche a Riotorto a partire dalle 15, in via De Amicis. La festa, organizzata da Riolab, si intitola ‘Benvenuti a Rio’s town’ e proseguirà fino alle 23.

Gli eventi da non perdere a Prato e dintorni

A Prato in programma per tutto il pomeriggio e la sera una vera e propria ‘Caccia al mostro‘ per le vie e le piazze del centro storico appuntamento che nasce dall’idea di #iocentroprato, con il supporto di Confcommercio e Confesercenti e in collaborazione con il Comune, e che è destinato a coinvolgere ben 50 attività (ma il numero può crescere ancora), tra negozi e pubblici esercizi.

Il format, ideato dal negozio di giochi Dragonia per il secondo anno di fila, è divertente e coinvolgente: per partecipare alla Caccia al mostro sarà sufficiente versare una simbolica quota d’iscrizione di 2 euro passando da Dragonia (via Rinaldesca 5), dove verrà assegnata una scheda sulla quale raccogliere tutti gli adesivi mostruosi che sono sparsi per le quasi cinquanta realtà pratesi coinvolte. Chi ci riuscirà riceverà un riconoscimento dal negozio, oltre ad un attestato telematico come cacciatori di mostri. Qui maggiori dettagli.

Tutte le attività del centro saranno decorate a tema: in programma ci sono attrazioni mostruose, merende con dolcetti, giochi e attività a tema, drink & food, sorprese e animazione per i più piccoli, performance artistiche e molto altro.

Gli eventi da non perdere nella provincia di Lucca

A Camaiore, nella frazione di Capezzano, si tiene da una quindicina d’anni un giardino a tema Halloween. Qui, le zucche coltivate nel campo di via degli Artigiani 11 si accompagnano a luci e scenografie paurose, con scheletri, streghe, zucche giganti e mostri in movimento realizzati riutilizzando parti meccaniche di veicoli. Ma la vera attrazione è la macchina degli Acchiappafantasmi, che attira visitatori anche dalla Liguria e dalle province circostanti.

A Forte dei Marmi, due giorni all’insegna di dolcetti e scherzetti per i bambini, nelle strade del paese e del centro cittadino. Il 31 è previsto ‘Forte Halloween dolcetto o scherzetto’: dalle ore 16.45 alle ore 19, le attività commerciali individuate in una mappa scaricabile dal sito istituzionale del comune apriranno le porte per i dolcetti e scherzetti. Nel frattempo un’area dedicata all’animazione sarà allestita nella spazio delle giostrine di Piazza Marconi. Per chi fosse impossibilitato a scaricare la mappa o per tutte le informazioni, durante l’evento sarà allestito un infopoint in Piazza Garibaldi, vicino al caffè Roma.

Il giorno successivo, 1° novembre, tutti a Vittoria Apuana dalle ore 16 per la sfilata in maschera ‘Brivido del cuore’, evento benefico a favore dell’associazione Ridolina, con i clown dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, reparto di oncoematologia pediatrica. La partenza sarà da Via Mazzini 107/A, con il suggestivo allestimento del giardino infestato da mostri meccanici a fare da cornice. La sfilata proseguirà nelle vie di Vittoria Apuana adiacenti al giardino infestato.

A Marlia, la Villa Reale propone una caccia al tesoro a tema Halloween nel suo parco storico, con la partecipazione di oltre 350 artisti. Qui puoi trovare il programma completo.

Infine, a Borgo a Mozzano, si terrà la 30esima edizione di Halloween Borgo a Mozzano, considerata la più grande festa di Halloween d’Italia a ingresso libero. In questa occasione, sono previsti giochi e laboratori per bambini, mostre, musica dal vivo, spettacoli e dj set, il tutto a tema horror. Anche qui, non dimenticare di consultare il programma completo.