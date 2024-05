Getting your Trinity Audio player ready...

IMPRUNETA – Impruneta Kids festival, viaggio nell’arte per piccoli curiosi

Impruneta Kids festival, dal 24 al 26 maggio Impruneta si trasforma in un mondo di divertimento e scoperta con Kids Festival, un viaggio nell’arte per piccoli curiosi, evento unico dedicato ai bambini che offre una varietà di laboratori pensati per stimolare la loro curiosità, creatività e fantasia.

Manifestazione che ha gran protagonista il giorno dell’inaugurazione Roberto Innocenti, unico illustratore italiano ad aver vinto Hans Christian Andersen Award, il più prestigioso premio per la letteratura per l’infanzia. Saranno presentati alcuni dei suoi lavori più celebri. Innocenti condividerà la sua esperienza e il suo pensiero sull’importanza di veicolare l’arte e la cultura ai più piccoli.

Roberto Innocenti, di Bagno a Ripoli, in mostra con le sue tavole a Palazzo Medici Riccardi a Firenze con ‘Illustrare il tempo’.

L’idea di organizzare un evento per bambini a Impruneta, cittadina in provincia di Firenze, illustra il Comune di Impruneta, nasce da Silvia Cadoni, mamma e lavoratrice dello spettacolo appassionata di arte e con il supporto di Valentina Lippi, event coordinator di Firenze, questo progetto ha preso forma e sostegno.

Cadoni: “Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica che stimoli la loro curiosità, creatività e fantasia. I laboratori proposti (0-3/3-6/6-10 anni) si focalizzano su quattro discipline artistiche principali: musica, teatro, editoria e cinema. Ogni laboratorio sarà guidato da esperti nel campo, che sapranno coinvolgere i bambini in modo divertente ed educativo”.

Impruneta Kids festival è organizzato dalle associazioni AICS Comitato Provinciale di Firenze APS e Solidarietà Toscana AICS ODV, e riceve il patrocinio del Comune di Impruneta e Città Metropolitana di Firenze. Il Kids Festival di Impruneta vede la collaborazione con Pro Loco Impruneta, Associazione Il Paracadute di Icaro, Libreria Liberocaos, LALAB Studio, Jazz For Kids, Associazione Musicami, i registi Federico Micali e Tommaso Santi e gli autori Simone Frasca e Silvia D’Achille.