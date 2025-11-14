12 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Lucio Corsi pubblica ‘La chitarra nella roccia’: il suo primo disco live è realtà

Il cantautore toscano propone un lavoro che restituisce la magia di una serata speciale, ora ascoltabile su tutte le piattaforme digitali

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Chitarra nella roccia Lucio Corsi
Foto di: IG / Lucio Corsi
GROSSETO – Lucio Corsi ha annunciato sui suoi canali social la pubblicazione del suo primo disco dal vivo, La Chitarra nella Roccia. Un album che cattura l’energia della notte all’Abbazia di San Galgano, trasformando quel concerto in un disco.

Un luogo simbolico, un pubblico immerso nel silenzio della valle e la voce di Corsi che si intreccia alla sua chitarra. Tutto è stato raccolto in questo lavoro, ora disponibile su tutte le piattaforme. Ascolto e ordine sono attivi dai link ufficiali dell’artista.

Un’uscita attesa dai fan, che segna una nuova tappa nella ricerca musicale del cantautore toscano.

