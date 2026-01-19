Dall’ambiente alla geopolitica: le migliori tesi toscane vincono il Premio Sassoli a Palazzo del Pegaso

FIRENZE – Il ricordo di David Sassoli non è solo una celebrazione, ma un investimento sul futuro. A quattro anni dalla scomparsa dell’ex presidente del Parlamento europeo, Palazzo del Pegaso ha ospitato questa mattina la quarta edizione del premio a lui dedicato. Un riconoscimento istituito dal consiglio regionale per valorizzare le migliori tesi di laurea sul tema L’Europa, le regioni e i cittadini.

Al centro della cerimonia, l’eccellenza accademica toscana. Il primo premio assoluto, del valore di 6mila euro, è andato a Sebastiano Poli. Laureato in giurisprudenza all’università di Firenze, Poli ha convinto la giuria con un lavoro sulla democrazia partecipativa. Un tema caro proprio a Sassoli, che vedeva nell’Europa la casa dei cittadini prima ancora che delle istituzioni.

Il podio si è poi allargato ad altri quattro talenti, classificati secondi ex aequo con un assegno di 3500 euro ciascuno. Si tratta di Aneley Farinati (Scienze politiche, Firenze), Giulia Maraventano e Giulia Poggi (rispettivamente Scienze politiche e Internazionali, Siena) e Nicolò Pica (Scienze politiche a Pisa e allievo del Sant’Anna). Una menzione speciale è stata riservata ad Alice Dalle Luche per la sua tesi in Economia a Firenze.

A premiare i ragazzi sono state le massime cariche dell’assemblea toscana: la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e la presidente della commissione Politiche europee Irene Galletti, insieme ai consiglieri della commissione.

“In un momento storico segnato da guerre e tensioni globali, vedere giovani che studiano l’Europa è un segnale di speranza“, ha sottolineato Saccardi. Il suo è stato un richiamo alla responsabilità: “L’Unione non serve a difendere interessi nazionali, ma a tutelare la democrazia. Ai ragazzi dico: l’Europa non è scontata, è una scelta che richiede impegno ogni giorno”.

Sulla stessa linea Irene Galletti, che ha evidenziato il valore simbolico dell’iniziativa: “Questi ragazzi portano avanti l’idea di un’Europa dei popoli, lontana dalle logiche di mercato. È il messaggio di Ventotene che resta vivo”.

Particolarmente toccante l’intervento di Alessandra Vittorini, moglie di David Sassoli. Ascoltando i temi trattati dagli studenti – dall’ambiente ai diritti dei rifugiati, fino alla crisi in Georgia – ha ritrovato lo spirito del marito. “Questo premio è un investimento su di voi“, ha detto rivolgendosi ai vincitori. “David era orgoglioso del Parlamento europeo perché è il luogo dove risuona la voce dei cittadini. Voi oggi confermate quella visione”.

La selezione non è stata semplice. La commissione, guidata dal professor Saulle Panizza dell’Università di Pisa, ha valutato ben trenta elaborati. “I lavori erano molto eterogenei – ha spiegato il docente – spaziando dalla storia all’economia. Questo dimostra quanto l’Europa tocchi ogni aspetto delle nostre vite”.

Le tesi vincitrici non rimarranno in un cassetto: saranno pubblicate in una collana dedicata, diventando patrimonio comune. Un modo concreto per far sì che le idee di questi giovani, e la memoria di Sassoli, continuino a camminare insieme.