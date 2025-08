Scelte le trenta finaliste di Miss Toscana: all’Isola d’Elba le serate conclusive

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Scelte ieri sera (3 agosto) nel parco del resort Villa Fioccomare, nelle campagne versiliesi di Camaiore, le trenta ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Toscana la sera del 31 agosto.

Le ragazze qualificate per la finale di Miss Toscana sono: Alessia Ficini 20 anni di Cascina, Aurora Bacciarelli 18 anni di Ponsacco, Chiara Festeggiante 20 anni di Poggibonsi, Chiara Sebastio 21 anni di Barberino Tavarnelle, Diletta Tarquini 19 anni di Montepulciano, Eleonora De Carolis 21 anni di Vinci, Elisa Parlanti 19 anni di Bagno a Ripoli, Emanuela Kaja 18 anni di Grosseto, Francesca Barontini 18 anni di Cerreto Guidi, Francesca Ricci 23 anni di Massa, Francesca Todosìa 18 anni di Carrara, Gaia Pardini 23 anni di Pescia, Giulia Falli 18 anni di Pontassieve, Giulia Meucci 18 anni di Cecina, Harissa Gabriella Favret 17 anni di Montignoso, Karina Vysochyn 19 anni di Pisa, Khady Niang 20 anni di Colla Valdelsa, Laura Russo 23 anni di Lucca, Ludovica Pieraccioni 19 anni di Regnano Lunigiana, Maria Francesca Frediani 21 anni di Quarrata, Morgana Manuali 22 anni di Bagno a Ripoli, Noemi Artimisio 20 anni di Follonica, Rachele Maccherini 19 anni di Montemurlo, Sara Covitto 19 anni di Monte Argentario, Sofia Ammannati 22 anni di Vinci, Sofia Sguerri 18 anni di Quarrata, Vittoria De Benetti 18 anni di Vinci. A loro vanno aggiunte tre ragazze che erano già finaliste: Lucrezia Lunardi 18 anni di Vinci che ha vinto il titolo di Miss Firenze, Giulia Cavani 22 anni di Siena (Miss Granducato) e Giada Carfora 18 anni di Viareggio che ha vinto lo scorso anno il titolo di Miss Mascotte riservato alle minorenni.

Il verdetto ieri è arrivato al termine di una serata che si è svolta a bordo piscina ed è stata presentata dai due conduttori storici di Miss Toscana: Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai.

È stata ufficializzata la grande novità di quest’anno: le due giornate finali di Miss Toscana avranno come location l’Isola d’Elba e si tratta della prima volta in assoluto che ciò accade. Per la precisione il meraviglioso paese di Capoliveri sabato 30 agosto ospiterà una prima serata (con l’elezione di Miss Isola d’Elba) mentre la sera di domenica 31 agosto verrà eletta la nuova Miss Toscana.

Ora il via agli appuntamenti che assegneranno i titoli regionali satellite che sono molto importanti. Domani sera (5 agosto) alle 21,30 a Lamporecchio sarà assegnato il titolo di Miss Framesi Toscana. Le vincitrici dei titoli regionali satelliti, infatti, accederanno alle semifinali di Miss Italia che si svolgeranno dal 2 al 5 settembre a Numana. La vincitrice del titolo di Miss Toscana sarà qualificata direttamente alla finalissima di Miss Italia programma per il 15 settembre a Porto San Giorgio.

Ma torniamo a domenica sera. Le oltre quaranta finaliste nel pomeriggio hanno sfilato per il lungomare di Lido di Camaiore a bordo del trenino e al pontile del Lido hanno scattato selfie e foto con turisti e residenti.

Da parte della concessionaria Syriostar un ringraziamento particolare va a chi ha reso possibile la serata di Camaiore: Maria Assunta Ferragina, instancabile animatrice del Ccn Le botteghe della Befana, villa Fioccomare, Musetti Garden, Alex Pasticceria, Ristorante pizzeria 3 D, Cantina Venturini. Oltre naturalmente a tutti gli sponsor. Le ragazze sono state acconciate dai parrucchieri del salone Sandra Bucalossi di Empoli. Sandra è stilista nazionale Framesi.

La serata è stata ripresa dalle telecamere di 50 Canale che ogni giovedì mette in onda lo speciale Aspettando Miss Toscana a cura di Pierluigi Cioli.