ISOLA DI GORGONA – Visite isola carcere di Gorgona, al via prenotazioni: 30 date 2025

A partire dalle ore 9 del 15 febbraio possibile prenotare online una delle 30 date disponibili per visitare l’Isola-carcere di Gorgona con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Per effettuare la prenotazione, basta accedere al portale ufficiale: https://www.parcoarcipelago.info/gorgona

Partenze da Livorno.

Anche per il 2025, l’Ente Parco, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, conferma il programma di fruizione dell’isola, “un luogo di straordinaria bellezza naturalistica e di grande valore storico e archeologico. Gorgona rappresenta un modello di recupero sociale e ospita, tra l’altro, i resti di una villa romana marittima, databile tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C., rinvenuti grazie agli scavi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”.

La prima visita è prevista il 12 aprile 2025 e tutte le partenze saranno effettuate da Livorno. Trattandosi di un’isola sede di un penitenziario, le visite guidate sono autorizzate dall’amministrazione penitenziaria in accordo con l’Ente Parco, “seguendo un calendario prestabilito e con un numero massimo di 100 visitatori al giorno”.

Modalità di prenotazione e partecipazione

Dopo aver verificato la disponibilità dei posti, la prenotazione dovrà essere effettuata almeno 14 giorni prima della data scelta, per consentire l’invio dei nominativi alla direzione penitenziaria. Prima della partenza, i partecipanti riceveranno via e-mail un modulo da compilare con i dati anagrafici, che verranno trasmessi alla Polizia Penitenziaria per i necessari controlli.

Regole e condizioni di visita

Durante la visita è obbligatorio seguire le indicazioni della guida e non è consentito muoversi individualmente.

Non è permesso l’uso di apparecchi fotografici e telefoni cellulari.

La balneazione è vietata.

L’escursione consiste in un trekking lungo un percorso autorizzato. Per partecipare è necessario indossare scarpe da trekking con suola scolpita; in caso di abbigliamento non adeguato, la guida potrà escludere il partecipante dalla visita.

Itinerario escursionistico

L’escursione ha inizio dal terrazzo del Belvedere e prosegue verso la Torre Nuova, di origine medicea, situata nella parte alta del paese a protezione del porto. Il percorso prosegue fino a Punta Paratella, dove è prevista una sosta con una splendida vista su Cala Maestra. Successivamente, si raggiungono il piccolo cimitero storico dell’isola e la Rocca Vecchia, la più antica fortificazione dell’isola, di epoca pisana.

Costo: 55 euro intero, 45 euro ragazzi dai 5 ai 12 anni, gratuito per bambini da 0 a 4 anni (tariffa comprensiva di trasporto marittimo a/r, ticket di accesso all’area protetta e servizio guida).