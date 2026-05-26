Prevenzione e sicurezza sismica: la Regione Toscana stanzia un milione di euro per mappare il sottosuolo

La mappatura del rischio legato ai terremoti in Toscana si fa sempre più accurata. L’amministrazione regionale prosegue nel suo programma di analisi territoriale mirato a simulare potenziali eventi tellurici, valutandone in anticipo l’impatto a livello locale. Questi dati si rivelano strumenti cruciali per una corretta gestione delle emergenze, per la pianificazione urbanistica, per la progettazione di nuove strutture e per la delicata fase di ricostruzione post-sisma.

In quest’ottica, la Regione ha compiuto un nuovo passo formale. Lo scorso 14 maggio, tramite il decreto numero 10830, è stato approvato un bando rivolto specificamente agli Enti locali. Sul piatto c’è un milione di euro, proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Le risorse finanzieranno indagini specialistiche denominate di Microzonazione sismica di livello 4. Si tratta di studi di altissima precisione, riservati esclusivamente ai Comuni toscani che hanno già completato la mappatura di ‘Livello 3’, con lo scopo di affinare ulteriormente i dati a disposizione.

A delineare la strategia dietro questo stanziamento è l’assessore regionale all’ambiente, David Barontini: “La Regione Toscana sta portando avanti un lavoro concreto di rafforzamento della prevenzione sismica, attraverso gli studi di microzonazione sismica, per aumentare la sicurezza dei territori e delle comunità. L’obiettivo è quello di realizzare cartografie di pericolosità sismica locale sempre più precise, migliorando la conoscenza del sottosuolo e la capacità di valutare gli effetti di un possibile evento sismico”.

L’assessore evidenzia anche un primato tecnico dell’ente in questo settore: “Questo significa rafforzare la prevenzione, rendere più sicura la programmazione degli interventi e aumentare la protezione del patrimonio edilizio, con particolare attenzione agli edifici pubblici strategici e ai contesti più esposti. Peraltro la Toscana è fra le due Regioni italiane a effettuare internamente il controllo sulla microzonazione, senza ricorrere a soggetti esterni”. Concludendo poi sul senso complessivo dell’operazione: “È un lavoro che unisce conoscenza scientifica e pianificazione del territorio, e che rappresenta uno strumento fondamentale per costruire comunità più sicure e preparate di fronte al rischio sismico”.

Il milione di euro appena sbloccato rappresenta solo l’ultimo tassello di un investimento a lungo termine: negli ultimi quindici anni, infatti, l’ente ha destinato oltre sei milioni di euro alle attività di prevenzione e conoscenza della sismicità regionale.