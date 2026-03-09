Ripristino degli arenili, finanziati 17 interventi lungo la costa toscana

FIRENZE – La Regione Toscana stanzia oltre due milioni di euro per interventi di manutenzione e ripristino degli arenili lungo il litorale. La giunta regionale ha infatti approvato la delibera n. 192 con cui viene finanziato il primo stralcio del Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera per il 2026.

Le risorse regionali saranno destinate alla realizzazione di opere di manutenzione, rimodellamento stagionale delle spiagge e ripristino delle strutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità degli arenili e preparare il litorale alla prossima stagione balneare.

“Si tratta di un’azione concreta per preservare e manutenere la costa anche in ottica di contrasto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici”, ha spiegato l’assessore regionale all’ambiente David Barontini, che ha ringraziato gli uffici regionali per il lavoro svolto nella definizione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di assegnazione dei contributi.

Gli interventi programmati sono 17 e riguardano 11 comuni distribuiti lungo l’intera costa toscana. In provincia di Pisa sono coinvolti Pisa e Vecchiano, mentre in provincia di Livorno gli interventi interesseranno Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo e Campo nell’Elba. Nel grossetano i lavori riguarderanno Follonica, Scarlino, Monte Argentario e Capalbio, mentre per la provincia di Massa-Carrara è previsto un intervento nel comune di Massa.

La selezione dei progetti è avvenuta sulla base di diversi criteri, tra cui il livello di cantierabilità degli interventi, il rischio costiero e la presenza di cofinanziamenti comunali. L’obiettivo è quello di garantire una gestione più efficace della fascia costiera e intervenire nelle aree maggiormente esposte all’erosione e agli effetti degli eventi meteo sempre più intensi.

Secondo la Regione, la tutela e la valorizzazione del litorale richiedono infatti una responsabilità condivisa tra tutte le amministrazioni coinvolte, per assicurare interventi tempestivi e una gestione sostenibile delle spiagge nel lungo periodo.