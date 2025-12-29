8.2 C
Sviluppo Toscana, ecco la graduatoria: quasi un milione di euro per rivitalizzare i centri minori

Stanziati fondi a favore di 27 borghi. Contributi a fondo perduto contro lo spopolamento e a sostegno del commercio locale

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto di: toscana notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Dalla Garfagnana all’Amiata, la Toscana prova a riaccendere le luci nei suoi borghi. La Regione ha deciso di investire sul cuore pulsante dei piccoli centri: il commercio di vicinato. Attraverso Sviluppo Toscana, sono stati assegnati oltre 900mila euro per finanziare progetti di rigenerazione urbana.

La graduatoria è stata appena pubblicata e parla chiaro. Sono 27 i progetti ammessi che riceveranno i fondi. Si va da San Romano in Garfagnana, in provincia di Lucca, fino ad Abbadia San Salvatore, nel senese. L’obiettivo è chirurgico: intervenire nelle aree più fragili. Quelle zone dove la desertificazione commerciale e lo spopolamento rischiano di spegnere per sempre la vita sociale. La Regione punta sulla cosiddetta “Toscana diffusa”, premiando chi ha idee per invertire la rotta.

L’operazione è concreta. Ai Comuni che hanno presentato piani validi viene concesso un contributo a fondo perduto del 60%. Il tetto massimo per ogni singolo progetto è fissato a 70mila euro. Soldi che serviranno a ristrutturare, recuperare spazi vuoti e dare una nuova casa ad artigiani e commercianti.

Per il presidente Eugenio Giani, questa manovra è la prova di un rapporto diretto con il territorio. “Siamo orgogliosi di investire su queste idee”, ha commentato. Il recupero di uno spazio non è solo edilizia, ma è “cultura e senso di comunità”, l’unico vero argine contro l’abbandono dei paesi. Sulla stessa linea l’assessore alle Attività produttive, Leonardo Marras. Per lui il modello è vincente perché parte dal basso, dalle esigenze dei sindaci. “Riportare dinamismo nel tessuto economico – spiega Marras – è un antidoto naturale al degrado”. Dove c’è una vetrina illuminata, c’è anche più sicurezza urbana.

 

© Riproduzione riservata

