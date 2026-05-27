Un milione di euro per l’apicoltura toscana: al via i finanziamenti per la campagna 2026-2027

La giunta regionale della Toscana ha dato ufficialmente il via alla campagna apistica per l’annualità 2026-2027, approvando una delibera che mette a disposizione del settore un budget complessivo di un milione di euro.

Lo stanziamento viaggerà su due binari paralleli. Più della metà dei fondi sarà affidata alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con lo scopo di finanziare le attività di aggiornamento professionale, l’assistenza tecnica alle aziende, la promozione e le strategie di difesa dalle malattie e dai parassiti. La quota restante andrà invece a supportare le azioni dirette dei singoli apicoltori, i quali potranno impiegare le risorse per acquistare macchinari e sistemi di gestione, ripopolare gli sciami, razionalizzare le transumanze, lottare contro le patologie e garantire l’alimentazione di soccorso agli alveari qualora si verifichino crisi climatiche accertate da Ismea e certificate dal Ministero.

Per il presidente della Regione, Eugenio Giani, si tratta di una misura di vitale importanza per il territorio: “L’apicoltura rappresenta un presidio fondamentale per la biodiversità, la tutela dell’ambiente e la qualità delle produzioni agricole toscane. Con questo milione di euro confermiamo l’impegno della Regione nel sostenere concretamente un comparto strategico, aiutando le aziende ad affrontare le difficoltà legate ai cambiamenti climatici e alla diffusione delle patologie degli alveari”.

Un concetto condiviso e ampliato dall’assessore all’agricoltura, Leonardo Marras: “Investire sull’apicoltura significa investire sull’innovazione, sulla sostenibilità e sulla competitività delle nostre imprese agricole. Le risorse stanziate consentiranno sia di rafforzare il lavoro delle associazioni di categoria sia di sostenere direttamente gli apicoltori negli interventi necessari a migliorare la produzione e la gestione aziendale”.

Per accedere ai contributi, gli operatori dovranno attendere l’imminente pubblicazione dei bandi attuativi e presentare la propria domanda esclusivamente attraverso il portale telematico ARTEA. Le prospettive per i richiedenti si preannunciano rosee, forte dei dati registrati nelle stagioni precedenti. Nelle scorse campagne, infatti, le istanze dei singoli produttori hanno sempre ottenuto una copertura finanziaria totale, mentre i progetti associativi sono stati sostenuti per oltre l’80 per cento. Più in generale, l’erogazione effettiva delle risorse complessive si è sempre mantenuta al di sopra dell’85 per cento rispetto alle assegnazioni iniziali di bilancio.