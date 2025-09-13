A scuola in bus: tutto quello che c’è da sapere sul trasporto pubblico locale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È tempo di tornare tra i banchi e l’autobus può diventare un alleato prezioso per i tuoi spostamenti. Che tu sia studente o genitore, questa pagina raccoglie tutte le informazioni utili per pianificare i viaggi da e per scuola con anticipo.

Da oggi, martedì 9 settembre 2025, sono disponibili gli orari invernali di tutte le linee. Per trovare il percorso più comodo puoi usare il travel planner, uno strumento pratico per organizzare ogni spostamento.

Esistono poi linee dedicate esclusivamente agli studenti, pensate per coprire le tratte scolastiche. Gli orari completi sono scaricabili in formato PDF, ma è importante ricordare che potrebbero subire variazioni fino alla conferma definitiva degli ingressi e delle uscite degli istituti. La pagina viene costantemente aggiornata: prima di metterti in viaggio, conviene controllare sempre le ultime novità.

Per semplificare la ricerca, le linee sono divise per provincia o città. Alcuni percorsi attraversano più territori, quindi se non trovi subito la linea giusta, prova a controllare nelle province vicine o nella città dove si trova la tua scuola.

Se prevedi di usare l’autobus per tutto l’anno, l’abbonamento studente è la soluzione ideale. Può essere acquistato o rinnovato a partire dal giorno 20 del mese precedente a quello di validità. Per il servizio urbano è disponibile l’abbonamento annuale studente o studente ISEE, mentre per il servizio extraurbano esiste l’abbonamento 10 mesi, studiato per far pagare solo il servizio effettivamente utilizzato.

Per completare l’acquisto di qualsiasi abbonamento è necessario registrare il proprio profilo sullo shop online. In caso di difficoltà, è disponibile una guida passo passo alla registrazione, pensata per rendere il processo semplice e veloce.

Viaggiare in autobus per la scuola non è mai stato così facile: con le informazioni giuste e l’abbonamento adatto, puoi concentrarti solo su libri, compiti e lezioni.