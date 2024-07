Renzi e Schlein, abbraccio di larghissime intese. Con Conte decisivo

Getting your Trinity Audio player ready...

Renzi e Schlein, l’abbraccio di larghissime intese con la segretaria Pd l’ha voluto postare lo stesso leader di Italia Viva Matteo Renzi via social.

E un motivo ci sarà. Non fa niente a caso il senatore toscano di Rignano che del Pd fu segretario. Intanto con un abbraccio si avvicina al Pd

Renzi e Schlein ‘in love’ sul campo di calcio a L’Aquila è ormai immagine cult.

Lui abbraccia lei cingendole le spalle. Lei abbraccia lui con la mano sinistra sulla spalla di lui. Dopo aver mandato in gol Elly Schlein con un assist cesellato.

“Magico potere del pallone”, dice lui.

“Lo sport è inclusione”, dice lei.

Entrambi ad applaudire il leader M5S Giuseppe Conte match winner ai rigori.

Applauso entusiasta quello di Schlein.

Applauso più di circostanza, va detto, quello dell’ex premier Renzi all’altro ex premier Conte.

E d’altra parte Renzi non dimentica mai di rivendicare di aver tolto il premierato a Conte. Come fece col pisano Letta ex segretario Pd.

Tutto questo – abbracci, assist e gol – accade a L’Aquila alla Partita del Cuore organizzata dalla Nazionale Cantanti capitanata da Enrico Ruggeri, con le immagini di larghissime intese trasmesse via Rai.

In un tutti insieme appassionatamente di solidarietà con i politici di ogni colore.

Renzi e Schlein dunque abbracciati all’apparente insegna del pallone con un campo larghissimo Pd-IV con M5S/Conte match winner.

Fantapolitica in previsione politiche 2027?

Mica tanto. In Toscana è già realtà. E la Toscana è al lavoro in chiave campo larghissimo per le regionali 2025 dove Giani punta al bis.

Non soltanto con le amministrative 2024 dove in alcuni Comuni toscani M5S si è alleato col Pd risultando decisivo. E col Pd si è alleata IV all’insegna dei Riformisti per il futuro.

E i tre, Pd, Italia Viva e M5S, in Toscana hanno firmato insieme la proposta di referendum per abrogare l’autonomia differenziata, proposta approvata nei giorni scorsi in Consiglio regionale.

Italia Viva, che in Regione Toscana esprime la vicepresidente Saccardi, a fianco Pd è stato non solo al ballottaggio che ha eletto sindaca Sara Funaro. Con Saccardi candidata sinsaca che al secondo turno ha espresso dichiarazione di voto per la futura sindaca di Firenze.

Ma, sempre a Firenze, votando dall’opposizione il neopresidente del Consiglio Comunale Pd Cosimo Guccione. Consiglio Comunale in cui per Italia Viva è capogruppo il recordman di preferenze ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

Quindi già sperimentato in Toscana l’accordo Pd-IV, l’accordo Pd-M5S, e l’accordo di tutti e tre con il referendum vs autonomia differenziata.

Certo in prospettiva politiche 2027 il percorso è da costruire. Soprattutto tra Renzi, rimasto fuori dall’Europa, e Conte. Alle politiche 2022 la mancata alleanza tra l’allora Pd di Letta, il M5S di Conte e IV di Renzi non fu un dettaglio nell’ascesa di centrodestra al Governo. Con tanto di matrimonio, poi fallito, di Renzi con un Calenda (pure lui rimasto fuori dall’Europa 2024) fresco di divorzio dopo un matrimonio lampo col Pd.

Intanto Renzi parte dall’abbraccio a Schlein.