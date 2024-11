Getting your Trinity Audio player ready...

Anci nazionale, poker di sindaci toscani: Tomasi, Cenni, Funaro e Conti

Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi vicepresidente nazionale Anci. La nomina del neo presidente nazionale Anci Gaetano Manfredi, eletto all’unanimità dall’assemblea nazionale Anci a Torino. Manfredi nomina nell’ufficio di presidenza anche Sara Funaro, sindaca di Firenze, Susanna Cenni, presidente Anci Toscana, Michele Conti, sindaco di Pisa.

Presente il presidente della Repubblica Mattarella.

Poker di sindaci toscani nell’ufficio di presidenza Anci, formato dai delegati per materia, dai coordinatori delle conferenze e delle consulte previste dallo Statuto e dal presidente del Consiglio Nazionale, componente di diritto.

Con il neo vicepresidente Tomasi, nell’ufficio di presidenza Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi, presidente Anci Toscana. Sara Funaro, sindaca di Firenze. Michele Conti, sindaco di Pisa.

Tomasi via social: “Orgoglioso di essere diventato vicepresidente Anci. Qui porto la mia Pistoia e la voce dei sindaci. Siamo ogni giorno in prima linea per affrontare problemi e per cercare di dare risposte concrete. E’ vero, non sempre ci riusciamo, ma di sicuro cerchiamo di fare il meglio mossi dall’amore per le nostre comunità”

Le deleghe.

Il vicepresidente Alessandro Tomasi delegato agenda digitale, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale

Susanna Cenni è la nuova coordinatrice nazionale Anci della Conferenza dei presidenti delle Associazioni regionali

Sara Funaro delegato Politiche abitative, casa, arredo urbano.

Michele Conti, sindaco di Pisa, delegato agricoltura, sovranità alimentare, promozione delle tipicità

Mattarella: “Vi assicuro che visti da questa parte – ha raccontato Mattarella – siete una magnifica raffigurazione dell’Italia intera e l’Anci oggi sta vivendo una nuova sfida con il cambio del testimone. A tutti gli amministratori va la vicinanza della Repubblica, per il loro impegno quotidiano, perché sono rappresentanti in prima linea”.

E per Tomasi, coordinatore FdI Toscana, le congratulazioni del gruppo FdI in Consiglio regionale: “Orgogliosi. Si tratta di un’ulteriore conferma dello spessore politico e istituzionale di Alessandro e della validità della classe dirigente toscana di Fratelli d’Italia”.

Francesco Michelotti, deputato e numero due toscano FdI: “Le mie congratulazioni ad Alessandro Tomasi per la sua nomina a vice presidente dell’Anci. In qualità di vice coordinatore del partito regionale, non nascondo l’orgoglio per questo riconoscimento, che è un’attestazione ulteriore delle capacità e della bravura che Alessandro ha dimostrato e sta dimostrando come sindaco della sua città. Si tratta di un punto di partenza, e non certo di arrivo, di un buon lavoro che saprà fare per la Toscana, lo stesso che sta compiendo nel ruolo di coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia. Lavoriamo affinché ci sia la massima condivisione con i nostri alleati in vista delle elezioni regionali, consapevoli che l’unità della coalizione è un valore e una precondizione per vincere. Non faremo alcuna imposizione, ne abbiamo subite tante in un lontano passato e non saremo noi oggi noi a farle. Alessandro Tomasi, in quest’ottica, ha tutte le caratteristiche politiche ed umane per fare bene. L’unità della nostra coalizione è un valore ma, al contempo, avvertiamo un forte senso di responsabilità verso i nostri elettori, che ci chiedono di guidare il percorso alternativo a Giani e al sistema di potere del PD. Noi siamo pronti e non ci tireremo indietro. Oggi la Toscana è più forte con il ruolo di Tomasi in Anci, e FdI lavora insieme agli alleati uniti verso le sfide regionali che ci attendono, rappresentando per i toscani la stessa solidità che sta garantendo il governo agli italiani”.