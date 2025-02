Getting your Trinity Audio player ready...

Anci Toscana a Bruxelles:

sindaci e assessori al Parlamento europeo

Una delegazione di Anci Toscana è a Bruxelles su invito dell’europarlamentare Dario Nardella (Pd). La missione, organizzata in collaborazione con la Regione Toscana, con una serie di visite e di incontri istituzionali per promuovere un confronto diretto sulla nuova programmazione e sugli interventi sul clima che per i Comuni sono centrali per affrontare la programmazione nei loro territori.

Prima la delegazione nell’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles per una presentazione delle attività dell’Ufficio e un incontro con Gianpiero Petruzziello della rete Errin (European Regions Research and Innovation Network).

Martedì 18 febbraio, appuntamento con Giuseppina Meli della rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea sul futuro della politica di coesione e degli strumenti di programmazione. A seguire, presso il Parlamento europeo, incontro della delegazione di Anci Toscana e Dario Nardella con alcuni funzionari delle direzioni generali ambiente e clima, per un approfondimento sulle politiche comunitarie per la tutela ambientale e il contrasto del cambiamento climatico. In chiusura di giornata, è atteso un confronto con Marco Fusaro, coordinatore della delegazione Italiana presso il Comitato europeo delle Regioni.

Fanno parte della delegazione: Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola; Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora; Michelangelo Betti, sindaco di Cascina; Fabio Carrozzino, vicesindaco di Poggibonsi; Roberta Casini sindaca di Lucignano; Gilda Diolaiuti, sindaca di Pieve a Nievole; Francesco Ferrari, sindaco di Piombino; Giampiero Fossi, sindaco di Signa; Mario Pardini sindaco di Lucca; Francesco Persiani, sindaco di Massa; Benedetta Squittieri assessora del Comune di Prato; Alberta Ticciati, sindaca di Campiglia Marittima; Susanna Cenni presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi; Simone Gheri, direttore di Anci Toscana; Elena Conti, Besnik Mehmeti, Giulia Del Turco, Ufficio Europa di Anci Toscana.