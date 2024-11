Anci Toscana, presidente Susanna Cenni assegna nuove deleghe

Si registrano conferme e novità, sia per l’inserimento di nuovi ambiti, sia per la designazione di amministratori eletti nell’ultima tornata elettorale. Da segnalare la doppia delega (a un uomo e a una donna) per pari opportunità e politiche di genere.

“Il direttivo ha anche affrontato anche gli altri temi all’ordine del giorno: una prima valutazione per la manovra economica del governo, con la preoccupazione per ulteriori tagli ai Comuni e soprattutto per la riduzione del turn-over; la necessaria interlocuzione con la Regione Toscana sul tema delle allerte meteo, anche alla luce di quanto accaduto recentemente per il maltempo; le proposte di Anci Toscana da avanzare al Cal (il Consiglio delle autonomie locali) sui Consorzi di bonifica”.

Le nuove deleghe.

Per quanto riguarda le articolazioni previste dallo statuto

CONSULTA PICCOLI COMUNI (sotto i 5mila abitanti): invitato permanente al Direttivo Nicola Poli, sindaco Minucciano

COORDINAMENTO UNIONI COMUNALI: Federico Ignesti, sindaco Scarperia San Piero

CONSULTA PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA: Luca Marmo, sindaco San Marcello

Piteglio

Per quanto riguarda le articolazioni tematiche e i progetti speciali

FINANZA LOCALE E PERSONALE: Filippo Vagnoli, sindaco Bibbiena

URBANISTICA, EDILIZIA, GOVERNO DEL TERRITORIO: Giordano Del Chiaro, sindaco

Capannori

POLITICHE ABITATIVE ED ERP: Francesco Persiani, sindaco Massa

WELFARE, POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE: Anna Maria Celesti, vicesindaca Pistoia

SANITÀ E POLITICHE PER LA SALUTE: Roberta Casini, sindaca Lucignano

SCUOLA E POLITICHE PER L’INFANZIA: Giampiero Fossi, sindaco Signa

IMMIGRAZIONE e ACCOGLIENZA: Luca Salvetti, sindaco Livorno

POLITICHE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA: Damiano Sforzi, assessore Sesto Fiorentino

POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI: Paola Galgani, vicesindaca Firenze

POLITICHE PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO: Gianluigi Giannetti,

sindaco Fivizzano

MOBILITÀ E TRASPORTI: Sara Di Maio, sindaca Barberino Mugello

INFRASTRUTTURE: Michele Conti, sindaco Pisa

LAVORI PUBBLICI e CODICE APPALTI: Alessandro Ghinelli, sindaco Arezzo

PORTI e BONIFICHE AMBIENTALI: Francesco Ferrari, sindaco Piombino, vicepresidente Anci Toscana

ACQUA E SERVIZI ECOSISTEMICI: Raffaella Mariani, sindaca San Romano Garfagnana

POLITICHE DEL MARE e PROMOZIONE COSTA: Elena Nappi, sindaca Castiglione della

Pescaia

DEMANIO MARITTIMO: Sandra Scarpellini, sindaca Castagneto Carducci, presidente Provincia di Livorno

FORESTAZIONE: Eleonora Ducci, sindaca Talla

PARCHI E AREE PROTETTE: Emanuele Piani, sindaco San Godenzo

AREE INTERNE: Giacomo Santi, sindaco Volterra

GEOTERMIA: Federico Balocchi, sindaco Santa Fiora

ENERGIE RINNOVABILI ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: Michelangelo Betti, sindaco di Cascina

CAVE: Serena Arrighi, sindaca Carrara

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: Manuela Del Grande, sindaca Santa Maria a Monte

POLITICHE PER IL COMMERCIO E RIVITALIZZAZIONE CENTRI STORICI: Alessio

Mantellassi, sindaco Empoli

AGENDA E TRANSIZIONE DIGITALE, SMART CITY: Benedetta Squittieri, assessora Prato

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE: Alessio Mugnaini, sindaco Montespertoli

POLITICHE PER IL TURISMO: Michele Angiolini, sindaco Montepulciano

POLITICHE CULTURALI ED EVENTI: Mario Pardini, sindaco Lucca

POLITICHE PER IL LAVORO E FORMAZIONE: Alessandra Biondi, sindaca Civitella Paganico

CACCIA E RAPPORTI CON ATC: Michele Giannini, sindaco Fabbriche Vergemoli

PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE: Lia Burgalassi, sindaca Cecina – Andrea

Rossi, sindaco Loro Ciuffenna

ECONOMIA CIVILE, PARTECIPAZIONE, BENI COMUNI: Alberta Ticciati, sindaca Campiglia

Marittima

POLITICHE E FONDI COMUNITARI: Gilda Diolaiuti, sindaca Pieve a Nievole

SICUREZZA E POLIZIE MUNICIPALI: Roberto Megale, assessore Grosseto

PROTEZIONE CIVILE: Roberto Ciappi, sindaco San Casciano Val di Pesa

TUTELA E BENESSERE ANIMALE: Alberto Lenzi, sindaco Fauglia

ATTUAZIONE AGENDA 2030, ECONOMIA CIRCOLARE: Leonardo Degl’Innocenti o Sanni,

sindaco Cavriglia

VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI: Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola

VALORIZZAZIONE BORGHI STORICI E TRADIZIONI: Iacopo Marini, sindaco Arcidosso

LEGALITÀ, BENI CONFISCATI: Gabriele Berni, sindaco Monteroni

CAMMINI STORICI: Alessandro Sabella, assessore Pistoia

POLITICHE PER IL CONTRASTO AL GAP e DIPENDENZE: Andrea Raspanti, assessore

Livorno

TAVOLO CITTÀ MONTAGNA: Andrea Tagliasacchi, sindaco Castelnuovo Garfagnana

COORDINAMENTO CITTÀ D’ARTE: Nicoletta Fabio, sindaca Siena

COORDINAMENTO COMUNI TERMALI: Grazia Torelli, sindaca Chianciano

COORDINAMENTO PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Carla Cocilova,

vicesindaca Pontedera

POLITICHE PER IL CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO: Francesco Guarguaglini, sindaco Radicondoli

POLITICHE AIB: Massimiliano Ghimenti, sindaco Calci

COORDINAMENTO DISTRETTI DEL CIBO: Edoardo Prestanti, sindaco Carmignano

RIGENERAZIONE URBANA E PROGETTO STAZIONI: Tommaso Triberti, sindaco Marradi.