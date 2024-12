Getting your Trinity Audio player ready...

MUGELLO – Forza Italia in piazza: “No aumento Irpef introdotto da Giani”

Forza Italia in piazza in Mugello sabato 14 dicembre. Gazebo per raccolta firme a Dicomano, Barberino di Mugello e Borgo San Lorenzo.

E a Firenze sabato 14 dicembre riunione dei dipartimenti ambiente e sanità del partito guidato dal leader nazionale Tajani, vicepremier del Governo Meloni. “Forza Italia per la Toscana 2025”

La mobilitazione, spiega Forza Italia col coordinatore toscano Marco Stella, capogruppo del partito in Consiglio regionale della Toscana, “punta a fermare l’aumento dell’Irpef introdotto da Giani per coprire i 400 milioni di euro di deficit nella sanità toscana. Questo aumento, che colpisce soprattutto chi guadagna più di 28.000 euro, rappresenta un salasso per il ceto medio e le famiglie, senza alcun miglioramento dei servizi sanitari, che rimangono caratterizzati da lunghe liste di attesa e una privatizzazione sempre più marcata”.

“Il Partito Democratico si conferma ancora una volta il partito delle tasse – dichiara Raffaella Ridolfi consigliera comunale Marradi – Non sapendo come rimediare agli errori di una gestione fallimentare della sanità, preferisce scaricare il peso sui cittadini, con una manovra che è un attacco diretto al ceto medio. Il Pd non è in grado di ottimizzare i costi, razionalizzare gli sprechi o riformare un sistema sanitario regionale ormai al collasso, e la risposta più facile è mettere le mani nelle tasche dei toscani”.

Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, critica aspramente la scelta di aumentare l’Irpef: “Per coprire i debiti della sanità, il Pd ha deciso di tassare ulteriormente i cittadini, con rincari che superano i 350 euro annui per le famiglie con redditi superiori a 28.000 euro. È una scelta inaccettabile e dimostra la totale inadeguatezza del governo regionale. Servono tagli agli sprechi e alle spese clientelari, non ulteriori sacrifici richiesti ai cittadini”.

Forza Italia, reduce dal consiglio nazionale guidato dal leader del partito, il vicepremier Antonio Tajani.

Chiara Tenerini, deputata di Cecina di Forza Italia:”È fondamentale costruire una grande forza moderata, come desiderava il nostro fondatore Silvio Berlusconi. Il centrodestra può solo avvantaggiarsi da questo progetto, poiché la partita si vince sempre al centro. Dobbiamo attrarre i voti di coloro che storicamente si riconoscono nei valori della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista e del liberalismo. La sinistra, sempre più divisa e spostata verso posizioni estremiste, lascia un ampio spazio politico da occupare. Forza Italia è pronta a rispondere a questa esigenza, proponendo una forza rassicurante per tutti gli italiani. Con 150.000 iscritti, abbiamo dimostrato che c’è una reale voglia di cambiamento e di stabilità. Il nostro obiettivo è ambizioso: puntiamo al 20% alle prossime politiche. Siamo convinti che, con un progetto politico serio e una visione chiara, possiamo raggiungere questo traguardo. Dobbiamo continuare a mettere al centro della nostra azione politica la persona, per costruire un’Italia migliore, più unita e solidale”.

Dunque Forza Italia in piazza in Mugello sabato 14 dicembre.

Secondo Saverio Zeni, consigliere comunale a Dicomano: “Questa è una tassa ingiusta, che colpisce tutti senza offrire in cambio servizi adeguati. Le liste di attesa sono interminabili, molte prestazioni sanitarie non vengono garantite, e la privatizzazione continua a dilagare. Invitiamo i cittadini a unirsi a noi per dire basta a queste politiche fiscali e a pretendere una gestione più responsabile dei fondi pubblici”.

Vittoria Boni, consigliera comunale a Borgo San Lorenzo: “Questo aumento non è una scelta obbligata ma la conseguenza di anni di cattiva amministrazione. I toscani non possono più essere trattati come un bancomat per coprire i buchi della sanità regionale. Forza Italia è in campo per fermare questa assurdità e restituire dignità e trasparenza alla gestione pubblica”.

Forza Italia:“Questa è l’occasione per far sentire la propria voce e fermare una manovra iniqua che pesa su chi lavora e produce. Giani e il Pd devono smettere di considerare i cittadini come una soluzione rapida per i propri fallimenti. È il momento di dire basta. La battaglia contro l’aumento dell’Irpef è solo uno dei fronti su cui Forza Italia intende impegnarsi per una Toscana più giusta e sostenibile”.